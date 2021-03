Eksperter: - Drop påskefrokoster med vennerne

Lun leverdreng, øl, sild og snaps. En klassisk påskefrokost.

Den kan danskerne godt vinke farvel til, mener både Jan Pravsgaard Christensen og Allan Randrup Thomsen, der er professorer i immunologi og mikrobiologi på Københavns Universitet.

- Lad være med at holde festen. Det er det bedste råd, jeg kan give, slår Jan Pravsgaard Christensen fast over for Ekstra Bladet.

Jan Pravsgaard Christensen mener, at man ikke kan føle sig sikker efter en lyntest alene. Foto: Københavns Universitet

Eksperterne er bekymret for, hvis folk nøjes med at tage en antigen-test - også kaldet lyntest - inden et arrangement og så føler sig sikre.

For det er ikke nok, hvis man skal være helt sikker på, at man ikke skal smitte andre.

- Hvis en antigen-test viser negativ, kan du ikke med fuld garanti være sikker på, at du er smittefri. Både fordi testen ikke er lige så præcis som PCR-testen, men også fordi en test kun gælder i det sekund, den bliver taget. Du kan i princippet gå ud og blive smittet, lige efter du har fået svar, fortæller Jan Pravsgaard Christensen og fortsætter:

- Og problemet er også, at hvis alle skal til frokost påskelørdag, vil der være flere timers kø klokken 10, fordi folk skal til fest klokken 12. Det kan udvikle sig til en stor smittespredning.

- Vi har hørt om falsk positive tests, men er der risiko for, at en lyntest giver falsk negativ?

- Chancen er der, men den er meget, meget lille. Bare fordi en lyntest har ti procent chance for at vise falsk positiv, så betyder det ikke, at den har en lige så stor usikkerhed for at vise falsk negativ. Falsk negativ tests skal vi ikke være bekymret for.

Heunicke og Brostrøm: Pas på i påsken

Én metode kan gøre det muligt

Selvom eksperten fraråder overhovedet at deltage i påskefrokoster, så er der én metode, der kan sandsynliggøre festen.

- Man kan aldrig være fuldstændig sikker. Men hvis du kun samles med nærmeste familie, og I ikke bliver flere end fem mennesker samlet, så kan I fem godt holde en påskefrokost, fortæller Allan Randrup Thomsen.

- Det er ikke klogt at samles flere end fem. Og et vigtigt budskab er faktisk, at folk ikke må ændre adfærd, bare fordi de har fået en negativ test. Det kan ikke siges nok, at folk skal huske at spritte af, holde afstand og tænke sig om.

Allan Randrup Thomsen mener, at hvis vi er udenfor og holder afstand, så kan vi selvfølgelig godt mødes flere end fem. Men det er der ikke særlig meget påskefrokost over, uddyber han. Foto: Jonas Olufson

Randrup fortæller om studier fra USA og Danmark, der viser, at ferier er store smittespredere.

- Når der er ferie, glemmer folk den hensigtsmæssige opførsel. Det kunne vi også se sidste år i efterårsferien. Dengang blussede tallene op. Jeg håber, at folk har lært det.

- Især fordi den virus, vi har nu, er mere smitsom end den, vi havde sidste år. Risikoen for at det blusser op er ikke mindre, end hvad den har været tidligere, slutter Allan Randrup Thomsen.