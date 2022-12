Eksperter efter TDC-nedbrud: - Vi er meget sårbare

TDC's nedbrud bør få alarmklokkerne til at ringe hos danske myndigheder, der er for afhængige af it-systemer, mener eksperter

Mandag middag skulle TDC gennemføre en intern opdatering af deres systemer.

Men teleselskabet blev ramt af en fejl, og så var fanden løs.

For fejlen lammede borgere med TDC-abonnement, og mere alvorligt var det ikke muligt at komme i kontakt med en lang række myndigheder.

Således måtte politikredse, beredskaber meddele, at man ikke kunne ringe til dem. Det var end ikke muligt at ringe til akuttelefonen 1813 i flere timer.

Og det er mildest talt kritisk, lyder det fra to eksperter i it-sikkerhed.

- Når en intern fejl i TDC kan få så store konsekvenser, så er det store spørgsmål, om et bevidst angreb ikke kunne få de samme konsekvenser og måske også i længere tid end bare et par timer, siger Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.

Krads kritik af it-beredskaber

I november fremlagde Rigsrevisionen en rapport med krads kritik af danske myndigheders it-beredskaber.

Rigsrevisionen gennemgik 13 danske myndigheder med kritiske it-systemer, og ingen af dem har et tilfredsstillende it-beredskab, hvis noget går galt, lød konklusionen.

- I Danmark er så mange myndigheder afhængige af det samme system, og så kan en enkelt fejl få meget store konsekvenser. Her er man nødt til at bruge nogle flere midler til at sikre, at man har et alternativ at falde over på, når it-fejl indtræffer, siger Jens Myrup Pedersen.

Er det noget, myndighederne bør kigge på og tage alvorligt?

- Ja i høj grad. Vi er så afhængige af vores digitale infrastruktur, at vi er meget sårbare, når der sker fejl.

Det kommer i forlængelse af nedbrud hos NemID og Forsvarsministeriet. Er der er et systematisk problem?

- Danmark er ikke godt nok forberedt på cyberangreb. Og man kunne starte med at kortlægge de her afhængigheder, så man ved, hvad der sker, hvis et system går ned. Lige nu har vi jo knap nok en plan for, hvordan vi håndterer fejl som denne.

Flere nedbrud

Nedbruddet hos TDC sker i forlængelse af, at der i sommers var nedbrud hos NemID og senest i Forsvarsministeriet i sidste uge. Når vi på så samfundskritisk et niveau er afhængige af, at der ikke sker fejl, hviler der et stort ansvar på virksomhederne.

Ifølge Jacob Herbst, der er teknisk chef i it-virksomheden Dubex, er nedbruddene også et tegn på en 'manglende erkendelse af, hvor afhængige vi faktisk er.'

- Og de her nedbrud viser måske, at dem, der har ansvaret for den digitale infrastruktur, ikke er omhyggelige nok, siger Jacob Herbst.

Er det ikke et udtryk for, at vi er utroligt sårbare, når en intern fejl hos TDC betyder, at danskere ikke kan komme i kontakt med politi og akuttelefoner?

- Jo, det er et udtryk for en frygtelig sårbarhed.

Hvad kan vi gøre ved det?

- Det vigtigste er at tænke i beredskaber og alternativer. Vi må erkende, at der kan gå noget galt med vores digitale løsninger, og derfor bliver vi nødt til at tænke nøje over, hvad man gør, når det går galt.

- Vi er ikke digitalt modne nok endnu, og vi mangler noget erkendelse, siger Jacob Herbst.

TDC skal ifølge TV 2 til at se nærmere på problemet.

- Nu skal vi bruge tid på at grave os ned i, præcis, hvad der skete, siger Jonas Sunn Torp, kommunikationschef i TDC, til TV 2.