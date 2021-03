Eksperter: Færre vacciner betyder ikke udskudt genåbning

Eksperter mener ikke, at de forsinkede Johnson & Johnson-vacciner kommer til at påvirke genåbningen af samfundet

450.000 forsinkede vacciner fra det amerikanske medicinalfirma Johnson & Johnson behøver ikke at påvirke genåbningsplanen.

Det fortæller Jan Pravsgaard Christensen, der er professor i immunologi og mikrobiologi hos Københavns Universitet.

- Genåbningen er lavet i faser. Så det behøver ikke at betyde noget (at der kommer færre vacciner red.). Den er ikke kun lavet på, hvor mange der er vaccineret, siger han til Ekstra Bladet.

En opdateret version af vaccinationskalenderen fra Sundhedsstyrelsen viser, at alle over 50 år, der tager imod tilbuddet om vaccination, ifølge prognosen forventes at være færdigvaccineret to uger senere, end hvad den forrige prognose viste.

Jan Pravsgaard Thomsen tror ikke, at de 450.000 færre vacciner kommer til at spille en rolle i genåbningen. Foto: Københavns Universitet

450.000 færre doser i april fra Johnson & Johnson

Ifølge Jan Pravsgaard Christensen handler genåbningen ikke kun om vaccinationer, men også om smittetrykket og hvordan vejret bliver i foråret.

- Det handler også om, hvor meget smitte, vi har i samfundet. Hvis vi får et super godt forår, og smittetrykket holder sig lavt, så vil man blive ved med at kunne åbne op, uden at alle er vaccineret.

Vi må ikke slappe af

Allan Randrup Thomsen, professor i virologi på Københavns Universitet, er enig i, at de færre doser fra Johnson & Johnson ikke kommer til at spille en stor rolle i genåbningen.

- Hvis det viser sig, at smitten holder sig under det, vi har frygtet, så vil jeg ikke udelukke, at vi kan fortsætte (genåbningen red.), selvom der er problemer med vaccinerne, siger han.

- Vi må ikke antage at 450.000 forsinkede vacciner er lig med 450.000 vacciner bagud, siger Allan Randrup Thomsen. Foto: Jonas Olufson

Han mener, at selvom vejret bliver varmere, så skal vi stadig holde den gode adfærd og afstand.

- Hvis vi slapper af og tror, at alt er overstået, og vi kan opføre os normalt, så kan vi godt løbe ind i problemer.

Han forventer heller ikke, at vaccinationskalenderen bliver forsinket yderligere.

- Vi kan også indhente de vaccinationer, vi har mistet. Vi er heldigvis ikke afhængige af kun én frabrikant. Nu har vi fire fabrikanter. Det giver fleksibilitet, siger han.