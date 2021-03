Eksperter: For dyrt at droppe AstraZeneca

Flere sundhedsøkonomer slår fast, at det vil koste samfundet dyrt at droppe den udskældte AstraZeneca

På flere områder vil det være for dyrt, hvis myndighederne dropper corona-vaccinen fra AstraZeneca.

Det slår flere sundhedsøkonomer fast over for Ekstra Bladet, efter Det Europæiske Medicinalagentur (EMA) torsdag slog fast, at vaccinen er sikker og effektiv, omend bivirkninger som blodpropper ikke kan udelukkes i sjældne tilfælde.

Men selv om der er bivirkninger, er det for såvel samfundet som enkelte bedre at fortsætte med AstraZeneca, lyder det fra Lars Holger Ehlers, professor i sundhedsøkonomi på Aalborg Universitet.

Rationelt er gevinsten større

- Der er nogle meget stærke økonomiske grunde til at fortsætte med AstraZeneca, siger han:

- Helt rationelt er sundhedsgevinsten langt større ved at få vaccineret en lang række mennesker, end ved at de får corona. Også selvom der er ubehagelige bivirkninger. Risikoen ved, at det nogle gange går galt, er altså mindre, end hvis folk slet ikke bliver vaccineret.

Den opfattelse deler Jakob Kjellberg, professor i Sundhedsøkonomi, Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd:

Hvis vi kun havde haft Astrazenca...

- Hvis vi kun havde haft AstraZeneca, var det ikke noget, som vi havde diskuteret. Men diskussionen bliver prekær, fordi der findes nogle andre producenter, som måske eller måske ikke – for det ved vi ikke – har de samme udfordringer, siger han:

- Hvis det var sådan, at vi havde nok af de øvrige vacciner, havde man nok bare valgt at sige at vi tager de andre. Men det har vi ikke. Og hvis vi valgte AstraZeneca fra, ville vi få en forsinkelse af at få folk vaccineret, og i den periode kan de blive udsat for covid-19, og det dør folk af - det er bevist.

Samtidig peger han på, at der kan være stor forskel landene imellem, om man vil droppe AstraZeneca eller køre videre. Hvis der eksempelvis er en lav smitte blandt en befolkning, kan det være mindre risikobetonet af vente. Hvis et land derimod har mange smittede, er der risiko for at endnu flere bliver smittet, dør, og dermed vil AstraZeneca alt andet lige være det bedste alternativ.

- Det giver en gevinst at få folk behandlet. Det er det EMA gør: De ser på gevinsten kontra risiko, siger han:

- Og i det lys er det altså værre, hvis folk bliver smittet af sygdommen.

