Eksperter frygter dødbringende tredobbel virus-bølge

En gruppe eksperter frygter, at Storbritannien går en rigtigt slem vinter i møde for landets sundhedsvæsen med corona, influenza og RS-virus med mange dødsfald til følge

Storbritannien kan muligvis se frem til en vinter plaget af tre plager.

Deres arbejde for at holde covid-19 i skak har nemlig fået en langt større gruppe af mennesker til at være udsatte overfor andre smitsomme sygdomme i vinterperioden. Eksperter frygter derfor en vinter med tre smitsomme sygdomme i udbrud..

Det skriver The Independent på baggrund af 29 eksperter fra Academy of Medical Sciences' arbejde, hvor de advarer om, at tiden er ved at løbe fra Storbritannien, hvis de skal være rustet til vintersæsonen.

De forventer, at covid-19, influenza og RS-virus, eller respiratorisk syncytialvirus, vil kunne overvælde det britiske sundhedsvæsen.

Det skyldes, at lockdown og afstandskravet har ført til færre forekomster af influenza. Ekspertgruppen frygter, at det vil betyde, at befolkningens immunitet overfor disse sygdomme er mere svækket end normalt.

Det vil blive et problem, når folk igen begynder at omgås hinanden og de sygdomme vil spredes igen.

I værste fald vil et større influenza-udbrud betyde, at op til 60.000 kan dø som følge af et overbelastet sundhedsvæsen. Det understreges fra ekspertgruppen, at denne forudsigelse vil være det absolutte skrækscenarie og tallene for influenza-tilfælde er meget uforudsigelige.

- Vi siger ikke, at vi skal til at have den værste vinter nogensinde. Vi siger, at vi har en masse usikre elementer, der kan ramme os til vinter, som vi bliver nødt til at tænke over nu, siger Anne Johnson, der er præsident for Academy of Medical Sciences til Sky News.

Det britiske sundhedsvæsen, 'NHS', er blevet hyldet som pandemiens nationale helte, og det kan se ud til, at deres heroiske gerninger er krævet igen. Foto: Frank Augstein

Hårdt presset sundhedsvæsen

Et udbrud af influenza og RS-virus vil komme ovenpå covid-19 tilfælde, hvilket bliver særligt problematisk, da hospitalerne allerede er hårdt presset på sengepladser og personale i vintersæsonen.

En typisk vinter vil 95 procent af sengepladserne være optaget, og det vil blive udfordret i en ekstra presset periode.

Rapporten fortæller videre, at sundhedsvæsenet kommer til at mangle i omegnen af 84.000 sundhedspersonale og 2.500 praktiserende læger.

En stigning i infektioner vil derfor også betyde flere udsatte operationer og dermed også en tungere arbejdsbyrde for hospitalerne på et senere tidspunkt.

Eksperterne advarer dog også imod at store dele af resultaterne fra rapporten afhænger af, hvordan folk vil opføre sig, når samfundet åbner helt op igen, og briterne igen blander sig med hinanden,

En opfordring fra forskergruppen er til at forhindre skrækscenariet er, at de nuværende corona-test bliver udvidet til også at inkludere test mod RS-Virus og influenza, så lægerne hurtigere kan skelne imellem sygdommene og behandle dem.

