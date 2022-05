Eksperter frygter økonomisk krise for Europa

Rundt i hele verden kan de stigende priser på energi og fødevarer mærkes.

Den høje inflation og den aktuelle situation i verden med krigen i Ukraine og lockdowns i Kina har også fået flere europæiske eksperter til at bekymre sig.

Det skriver cnbc.

Tirsdag lød det fra Bruxelles, at der er hvede strandet i Ukraine for mange milliarder

Rekordhøj inflation

Inflationen er på nuværende tidspunkt rekordhøj og i kombination med den aktuelle krig i Ukraine og Kinas coronarestriktioner, får det flere eksperter til at frygte, hvad man i fagsprog kalder en 'recession' - altså en økonomisk nedgang.

Mark Branson, præsident for den tyske finansregulator BaFin, har blandt andet været ude og sige, at enhver militær eskalering i Ukraine eller yderligere afbrydelse af energiforsyningen kan udgøre en alvorlig risiko for væksten i Europa.

I marts måned i år lå inflationen i eurozonen 7,5 procent, hvilket er rekordhøj. Dog frygter eksperterne, at den kan komme op og ramme 10.

Hidtil har Den Europæiske Centralbank (ECB) været mere forsigtig med at hæve renten end andre banker, som for eksempel Bank of England og den amerikanske centralbank, der begge er begyndt at hæve renten i et forsøg på at bremse inflationen.

ECB forventer dog at stramme pengepolitikken i tredje kvartal afhængigt af de økonomiske udsigter, skriver cnbc.

Frygter krise

Det store spørgsmål er dog, hvordan branchen klarer sig med de store problemer i værdikæderne - problemer, der kun forværres af nedlukningerne i Kina og krigen i Ukraine, siger norske Kari Due-Andresen, cheføkonom i Akershus Ejendom, ifølge Dagbladet.

Due-Andresen fortæller, at både krigen i Ukraine og lockdowns i Kina vil have meget at sige for, hvor store problemer man får i forsyningskæderne, og hvor høj omkostnings- og prisvæksten bliver. Derfor er det altafgørende, hvad der sker de kommende måneder.

Berenbergs cheføkonom, tyske Holger Schmieding, har ligeledes været ude og advare om reel fare for en økonomisk nedgang på kort sigt.

- Værre kinesiske nedlukninger og forhøjede husholdningsudgifter som reaktion på de høje energi- og fødevarepriser, kan nemt føre til et fald i eurozonens BNP i andet kvartal i år, siger Schmieding ifølge Dagbladet.

En direkte økonomisk krise vil kun ske, hvis tingene bliver værre, mener Holger Schmieding.

