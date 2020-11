Eksperter giver håb: Sådan bliver livet med vaccinen

Er du også træt af corona restriktioner, der forhindrer dig i at se din familie og venner, gør at du ikke har set dine bedsteforældre i lang tid og har aflyst dine ferier i 2020?

Så er der grund til at være optimistisk, når kalenderen siger 2021.

For ifølge sundhedsminister, Magnus Heunicke, kan det måske allerede være muligt at blive vaccineret mod corona i slutningen af december, fortalte han torsdag, da han fremlagde planen for at vaccinere danskerne mod corona.

Heunicke om vaccine: - Det bliver en gamechanger

Det vil også sige, at vi så småt vil opleve nogle af de restriktioner, vi er blevet så bekendt med i 2020, vil blive rullet tilbage, lyder det samstemmende fra to professorer, som Ekstra Bladet har talt med om de nye vacciner.

- Med udrulningen af coronavaccinen vil det helt klart betyde, at vi kommer til at opleve forholdsvis almindelige tilstande i sommeren 2021, fortæller Søren Riis Paludan, professor i virologi på Aarhus Universitet.

Hvad betyder det for samfundet?

Magnus Heunicke kunne torsdag fortælle, at udvalgte grupper af befolkningen først får tilbudt vaccinen mod coronavirus. Cirka halvanden million danskere prioriteres, når vaccinen mod covid–19 skal udrulles i Danmark. Det gælder personer, der er i øget risiko for alvorlige forløb med covid–19, som ældre og personer i sundhedssektoren.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Der er blevet arbejdet på fuld tryk for at få coronavaccinen klar så hurtigt som muligt. De første vaccinationer vil formentlig allerede finde sted i starten af 2021. Foto: Dado Ruvic/Ritzau Scanpix

- Det kommer indirekte til at betyde, at jo færre, der bliver smittet, jo mindre er risikoen også for alle andre. Det er en god start, at vi vaccinerer de ældre og svage samt sundhedspersonalet, fortæller Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universtitet.

At vaccinen allerede kan blive givet til de mest udsatte i december, kommer også til at få betydning for resten af samfundet. Hvor hurtigt og hvilken betydning er dog svært at spå om.

- Man kan håbe, at vi til påske har fået så godt styr på det, at påskefrokosten er reddet. Det afhænger fuldstændig af smittetallene på det tidspunkt. Jeg tror, at det er lige optimistisk nok, men det kan jo også være, at jeg er for pessimistisk, fortæller Hans Jørn Kolmos, inden han slår over i langt mere positive toner.

- Jeg tror til gengæld, at vi kan få en mere almindelig sommer. Der har vi grund til optimisme, siger Hans Jørn Kolmos.

Det bakkes han op i af sin kollega, Søren Riis Paludan, professor i virologi på Aarhus Universitet.

- Sådan noget som festivalsæsonen kan muligvis være reddet, hvis vaccinationen bliver udrullet med succes. Der er selvfølgelig nogle forbehold, men det er bestemt ikke usandsynligt, at vi vil kunne komme på festival til sommer, fortæller Søren Riis Paludan.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sommeren 2020 blev ualmindeligt stille rundt om på de danske festivalpladser, da festivalerne måtte aflyse på stribe. I sommeren 2021 kan der blive mulighed for at rocke foran orange scene igen. Foto: Per Lange

Forhåbninger for rejser og EM

Til sommer skal der afholdes europamesterskaberne i fodbold i 12 forskellige europæiske lande, heriblandt i Danmark. Men indtil nu har der været et tilskuerloft på maksimum 500 personer på fodbold stadions rundt om i landet. Danmarks kampe i Parken har været udsolgt i månedsvis.

- Det kan godt være, at 40.000 mennesker (Parkens kapacitet red.) er lige i overkanten. Til festivaler har der været snak om, at man måske kan indføre quicktest, og derved afholde store arrangementer. Det kunne jo også være en mulighed her, fortæller Hans Jørn Kolmos.

Det er ikke kun fodbold, der har været hårdt ramt af restriktioner. I 2020 har det nærmest været umuligt at rejse frit. Det spår de to professorer også til at ændre sig med vaccinen.

- Hvis du har fået de to doser af vaccinen, der gør dig immun, så er resten jo i bund og grund ligegyldigt. Jeg tror på, at der vil være langt bedre mulighed for at rejse til sommer, forklarer Søren Riis Paludan, der i nogen grad bakkes op af sin kollega.

- Der vil nok være nogle rejsemål, som vil blive givet fri. Vi vender ikke tilbage til samme rejseaktivitet som før corona, men jeg regner helt klart med, at der vil blive åbnet op for destinationer, slår Hans Jørn Kolmos fast.

Danmark skal for første gang nogensinde være værter ved en slutrunde. Coronavaccinen giver forhåbninger om, at der til sommer kan komme tilskuere i Parken. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Restriktioner vil falde på stribe

Danskernes 2020 har været fyldt med restriktioner og anvisninger, der skulle føre os sikkert igennem coronavirussen.

- Når vi kommer forbi vinteren, og forhåbentlig ser smittetallene falde, så tror jeg også, at vi lige så stille vil opleve mundbindene falde. Det kan godt være, det stadig vil være nødvendigt i den offentlige transport, men ellers tror jeg, at vi kommer til at opleve lempelser på det område også, slår Hans Jørn Kolmos, professor i mikrobiologi på Syddansk Universitet, fast.

Nogle af dem, der virkelig har betalt prisen i 2020, er landets ældre borgere. Vaccinen ser dog ud til at give lidt af livet tilbage til den udsatte gruppe.

- Når de ældre er blevet vaccineret, der skal nok et par vaccinationer til, så vil jeg mene, at de er rigtig godt dækket ind. Så er det tid til, at de kan komme ud og være sammen med deres familier igen, fortæller Hans Jørn Kolmos til slut.