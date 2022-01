Eksperter: Influenza er farligere end omikron

I året 2018/19 var der lige så mange indlagte på hospitalerne med influenza, som der er i dag med corona. Alligevel ser hverdagen væsentlig anderledes ud med massetest, isolationer og restriktioner.

To eksperter fortæller nu, at influenza er mere farlig end omikron, fordi der så stor vaccinetilslutning i befolkningen.

- Omikron er ikke mere farlig end influenza, skønner jeg. Influenza er én af de største dræbere i vinterperioden. Med den viden, vi har fået om omikron, tyder det på, at den ikke er nær så alvorlig og den ikke forårsager lige så mange indlæggelser som delta-varianten.

- Den ser ud til at angribe de øvre luftveje. I og med den gør det, er den mere uskyldig. Det er ikke infektioner, man dør af. Ubehagelige er de, men de varer ikke mere end en uges tid, og så er mange ovre det igen, siger Lars Bjerrum, der er professor og underviser Infektionssygdomme i almen praksis ved Københavns Universitet..

Han bliver bakket op Jan Pravsgaard Christensen, der er professor i immunologi på Københavns Universitet:

Professor Jan Pravsgaard synes, at vi skal beholde restriktionerne lidt endnu, selv om omikron har vist sig mindre farlig end deltavarianten. Foto: Københavns Univeristet

- Jeg mener, at omkring 1000 - 2000 dør af influenza i en hård sæson. Vi er på 3300 corona-dødsfald totalt set over to år, og det har været med en mere aggressiv variant, nemlig delta-varianten. Min umiddelbare formodning er, at den er ikke mere farlig i forhold til at blive indlagt og dø end almindelig influenza.

Smittespredning

Begge eksperter er enige om, at influenza er mere farligt, men fordi omikron smitter i det omfang, den gør, vil de fortsat være påpasselige.

- Når det kommer op i så stort et antal personer, der er smittede, så vil det for nogle af dem gå galt. Og specielt fordi sundhedsvæsnet kapacitet er udfordret, kan man frygte, at der ikke kan gives den optimale behandling, siger Lars Bjerrum.

Professor Lars Bjerrum vil gerne åbne samfundet lidt mere op. Foto: Københavns Universitet

Varianten er ifølge Jan Pravsgaard seks til syv gange mere smitsom end tidligere varianter, hvorfor han finder det nødvendigt at holde igen lidt endnu.

- Hvis man regner det totale tal ud, er der stadig flere behandlingskrævende nu, end der var med delta-varianten. Og derfor er vi nødt til at sprede puklen ud i januar og februar, så sundhedssystemet kan følge med, lyder det fra Jan Pravsgaard.

Løfte restriktionerne

Mens de to eksperter er enige om, at influenza isoleret set er mere farlig end omikron med den vaccineudrulning, vi har, så ser de to forskelligt på de nuværende restriktioner.

Lars Bjerrum mener, at det er tid til en debat om de nuværende restriktioner.

- Det har alvorlige konsekvenser, når vi lukker så meget ned. Selvfølgelig skal debatten komme i forhold til, hvordan man kan være mere nuanceret i sine restriktioner, hvor biografer eksempelvis er lukket. Alle sidder og kigger samme vej og man kan holde afstand.

- Man kunne lave nogle åbninger, der var mere nuanceret. Jeg kan heller ikke forstå, at Zoologisk Have, hvor man er udenfor, er lukket ned. Jeg synes, man skal lægge op til mere nuancerede restriktioner, siger han.

Jan Pravsgaard er dog mere tilbageholden, og deler ikke Lars Bjerrums opfattelse:

- Jeg mener ikke, vi skal løfte restriktioner eller fjerne coronapasset, fordi smittespredningen fortsat er stor i samfundet.