Eksperter kritiserer nedlukning: Mølbak sender bolden videre til Mette

En lang række eksperter kan ikke finde belæg for nedlukningen af Nordjylland efter at have læst den seneste cluster fem-rapport fra Statens Serum Institut

Nordjylland er fortsat lukket ned og under strenge restriktioner.

Frygten for, at den muterede cluster fem-virusvariant, der i august blev fundet i mink, skulle sprede sig til befolkningen og blive en ny verdensomspændende pandemi, var stor.

Derfor anbefalede Statens Serum Institut med Kåre Mølbak i spidsen at lukke de syv nordjyske kommuner ned. Men den beslutning mangler i den grad fagligt belæg, mener en lang række eksperter efter at have læst instituttets seneste rapport om cluster fem-virussen.

Ikke fundet i to måneder

Den muterede virus er ikke konstateret hos mennesker siden 14. september. Selve virusvarianten viser ingen tegn på at bringe en kommende vaccine i fare.

Det fremhæver førende eksperter i både DR, Berlingske og Information. Til Ekstra Bladet fortæller Søren Friis Paludan, professor i virologi på Aarhus Universitet, at man på baggrund af Mølbaks rapport derfor ikke kan forsvare at holde Nordjylland lukket ned.

- De (Statens Serum Institut, red.) har begyndt noget, som ser interessant ud, og det skal de arbejde videre med, men man kan ikke anbefale at lukke en landsdel ned eller gå ud og sige, at det kan blive Wuhan 2.0, og at vaccinerne ikke virker. Det mener jeg faktisk overhovedet ikke, at man kan, understreger professoren.

Niels Høiby, professor i mikrobiolog på Rigshospitalet, bakker op. Han stempler endda Mølbaks rapport som 'dybt kritisabel'.

- Der er ikke noget fagligt belæg, hvis man ser på den rapport, og jeg mener ikke, at beslutningen om at nedlægge et helt erhverv og lukke en hel landsdel kan begrundes ud fra så dårlig en undersøgelse, siger han til Berlingske.

Mette gentager

Alligevel gentog Mette Frederiksen onsdag i et opslag på Facebook, at det er sundhedsmyndighedernes klare anbefaling, at man fortsat holder Nordjylland lukket helt ned.

'Både på grund af den store smitte blandt de mange mink i Danmark. På grund af mutation af virus fra mink. Og på grund af, at foreløbige undersøgelser nu viser, at en af mutationerne udviser nedsat følsomhed over for antistoffer. Det kan potentielt have betydning for en kommende vaccines effekt,' skrev statsministeren.

Mølbak sender retur

Frygten for cluster fem-virussen har fået myndigheder i Belgien, Storbritannien og USA til at hæve beredskabet og styrke indsatsen mod smitten.

Men flere internationale eksperter kritiserer på linje med danske eksperter Kåre Mølbak for at overspille frygten for den nye virus. Ekstra Bladet har i to dage forsøgt at få en kommentar fra netop Kåre Mølbak og Statens Serum Institut, men det er i skrivende stund ikke lykkedes.

Til gengæld kastede direktøren bolden tilbage til regeringen, da han i Politiken tirsdag blev adspurgt om kritikken af rapporten.

- Nej, vi har ikke oversolgt risikoen for, at cluster fem bliver en parallel pandemi. Det er mere i det politiske landskab, der har været meget fokus på cluster fem. Og det skulle ikke undre mig, hvis cluster fem allerede er uddød.

- Men så vil der være mulighed for nye minkvarianter, der giver tilsvarende eller værre problemer, altså cluster 6, 7 og 8. Så det er risikoen for virusvarianter fra et stort reservoir i mink, der er og har været hovedbekymringen, lød det fra Mølbak.

Ekstra Bladet har ligeledes henvendt sig til Statsministeriet for at få svar på, om nedlukningen af Nordjylland fortsat er et nødvendigt tiltag.

Her er man i skrivende stund heller ikke vendt tilbage.

Hos Statens Serum Institut lyder det fra pressetjenesten, at Kåre Mølbak ikke har tid til at snakke med journalister før i næste uge.

