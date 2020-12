Eksperter med dyster melding: Forvent restriktioner i månedsvis

To professorer har kigget i krystalkuglen, og umiddelbart ser det ikke ud til, at vi får vores normale liv tilbage i den nærmeste fremtid. Koncerter og festivaler skal måske vente helt til 2022

Tirsdag blev de nuværende restriktioner, der ifølge statsminister Mette Frederiksen svarer til 'en reel nedlukning af Danmark', forlænget frem til 17. januar.

Men hvor længe skal danskerne egentlig forvente at leve med hårde restriktioner?

Det er selvsagt svært at svare på, fordi ingen endnu kan vide med sikkerhed, hvordan smitte- og indlægstallene vil udvikle sig, samt hvornår vi ser en effekt af vaccinen.

Det store overblik: Disse restriktioner forlænges

Men hvis man ser på de data, vi har på nuværende tidspunkt, ser det ikke godt ud, lyder det samstemmende fra to af landets førende coronaeksperter.

- Mit bedste bud er, at der bliver tale om i hvert fald en måned og nok to måneder mere, hvor vi i et eller andet omfang har rimeligt stramme restriktioner, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.

Også Lone Simonsen, der er pandemiforsker og professor i folkesundhedsvidenskab på Roskilde Universitet, forventer, at restriktionerne bliver forlænget yderligere.

- Det er svært at se ud i fremtiden, men jeg synes ikke, det ser godt ud for januar og februar. Allerede nu er hospitalerne pressede. Så ja, det vil jeg sige, at vi skal forvente i hvert fald i nogen grad, siger hun.

Hospitaler frygter uheldig nytårs-cocktail: Klar opfordring til danskerne

Januar og februar bliver hårde

Begge professorer mener, at det er helt fornuftigt, at restriktionerne er blevet forlænget til 17. januar i første omgang, så deres fulde effekt kan evalueres om et par uger. Men der er ingen grund til at tro, at grebet løsnes allerede der.

- Vi går en hård tid i måde med januar og februar, og med det nuværende kontakttal på 1,2 er der ikke noget, der tyder på, at epidemien er på vej ned, siger Allan Randrup Thomsen.

Sosu-hjælper: Jeg skal ikke vaccineres

Han forklarer, at meget afhænger af, hvordan smitte- og indlægstal ser ud på den anden side af nytår.

- Det er svært helt at vurdere, hvordan vi er kommet ud af julen, og nu kommer nytåret også. Der har både været opsving og nedsving, der er svære at fortolke, fordi antallet af testede har svinget meget, og positivprocenten svinger også voldsomt, siger Allan Randrup Thomsen.

Koncerter skal måske vente til 2022

Ifølge Lone Simonsen skal vi formentlig helt hen til sommeren 2021, før vores liv begynder at se mere normalt ud igen. Men tilværelsen, som den var før corona, har endnu længere udsigter.

- Optimistisk forestiller jeg mig, at vi kan begynde at slappe mere af og tage maskerne af til sommer, men festivaler, koncerter og andre store begivenheder tror jeg desværre må vente til næste år. Og når jeg siger næste år, så mener jeg 2022, siger Lone Simonsen.

Hun ser dog også grund til forsigtig optimisme på Danmarks vegne.

- Jeg tror på, at det her var den sidste hårde vinter, og at vi efter at være kommet igennem den ikke skal lukke så hårdt ned igen. Vi skal huske på, at Danmark har klaret sig rigtig godt sammenlignet med mange andre lande. Indtil videre har vi ikke overdødelighed som andre lande har, siger Lone Simonsen.

WHO advarer: Covid-19 kan blive endemisk