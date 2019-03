Eksperter: Nordkorea klar til ny missil-test

Internationale sanktioner er ved at kvæle det nordkoreanske samfund. Derfor var det en voldsom bet for Kim Jong Un, da den amerikanske præsident, Donald Trump, forlod deres seneste møde, inden de to ledere nåede til enighed om noget som helst.

Reaktionen ses via sattellit på de nordkoreanske missil-centre.

Først med fornyet aktivitet på basen ved Tongchang-ri. Og nu er der også observeret aktivitet på missil-fabrikken ved Sanumdong.

Ifølge eksperter fra det californiske Middlebury Insitute of International Studies tyder det på, at landet forbereder sig på en ny missil-test.

De nyeste billeder viser også aktivitet fra Nordkoreas testcenter ved Sohae, hvor det tidligere har opsendt satellitter fra, hvilket kunne pege i retningen af opsendelsen af en ny rumraket.

Oplysningerne kommer samtidig med, at USA truer med at øge sanktionerne mod Nordkorea, hvis ikke nordkoreanerne afvikler landets atomprogram.

- Hvis ikke de er villige til det, så har præsident Trump været meget klar, siger Trumps sikkerhedsrådgiver, John Bolton, til Fox News.

- De ødelæggende økonomiske sanktioner vil ikke blive lettet, og vi vil rent faktisk se på at øge disse sanktioner.

USA og Nordkorea er kommet med forskellige forklaringer på, hvorfor forhandlingerne i sidste uge brød sammen.