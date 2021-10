Eksperter: Nye restriktioner giver god mening

Magnus Heunicke møder modstand efter trusler om nedlukning af Danmark, men det er rent faktisk en god idé at genindføre en del af restriktionerne, mener eksperter

Lokale nedlukninger, større afstand, mundbind og isolation.

Coronaepidemien er i vækst, og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) lod tirsdag forstå, at nye restriktioner kan komme i spil, hvis ikke flere vælger at blive vaccineret mod covid-19.

Udmeldingen møder ikke den store opbakning blandt sundhedsordførerne i de øvrige partier, men spørger man eksperter på området, giver det rigtig god mening at indføre restriktioner for at få epidemien under kontrol.

Værre end sidste år

For faktisk er epidemien lige nu på et højere plan end på præcis samme tidspunkt sidste år, forklarer Viggo Andreasen, som er lektor i matematisk epidemiologi på RUC. Der er både flere smittede og flere indlagte.

- Så der er ikke noget, der tyder på, at det bliver nemmere for hospitalsvæsnet, end det var sidste år. En epidemi udvikler sig eksponentielt, og det bliver en stor epidemi, hvis vi bare lader stå til, konstaterer han.

Han påpeger samtidig, at der sidste år var en stor stigning i antallet af smittede i ugen efter efterårsferien sidste år, mens smitten i år allerede steg i ferien. Det er formentlig et tegn på, at danskerne har ændret adfærd.

- Det er spændende at se, om stigningen fortsætter lige så voldsomt i denne uge. Det er noget af det, vi holder øje med nu.

Skal reagere nu

Det er Eskild Petersen, professor emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet, enig i. Han har opfordret myndighederne til at gribe fat i redskaber som coronapas og mundbind snarest muligt.

- Vi er nødt til at gøre noget nu, hvis vi skal bryde de her smittekæder, siger Eskild Petersen til TV2.

For selvom smitten lige nu er værst lokalt - blandt andet på den københavnske vestegn - vil den brede sig, mener såvel Eskild Petersen som Viggo Andreasen.

- Alle landets kommuner har stigende smittetal, så det kommer til at brede sig, og det er vi nødt til at foreberede os på. Der er brug for en ombremsning på nationalt plan, mener Viggo Andreasen.

- Selvom vi er på et utrolig højt niveau, også i forhold til mange andre lande, så er det en kæmpe appel fra mig: Hvis vi skal holde Danmark åbent, så skal vi have flere til at lade sig vaccinere, lød det tirsdag fra sundhedsminister Magnus Heunicke. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Professor: Genetabler lyntestcentre

Hvis der skal indføres deciderede restriktioner - som mundbind og coronapas - kræver det, at covid-19 igen bliver kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Og det skal et flertal i Folketinget i givet fald blive enige om.

Men allerede inden da kan - og bør - man ifølge eksperterne sætte ind med øget testning og smitteopsporing. Det er ifølge Jan Pravsgaard Christensen, professor i infektionsimmunologi ved Københavns Universitet, et effektivt værktøj til at bremse smittespredningen.

- Testaktivitet har jo vist sig at være af værdi, fordi man kan bryde nogle smittekæder, og man kan også fange nogle folk, som måske ikke selv er opmærksomme på, at de er smittet, siger han til Ritzau og opfordrer til, at man genetablerer lyntestcentrene rundt omkring i landet.

Skolerne bekymrer

Det er særligt skolerne, som bekymrer epidemiolog Viggo Andreasen i forhold til at bremse coronasmitten.

- I modsætning til, hvad vi har været vant til - nemlig at skolebørn ikke i så høj grad smittede hinanden - så kan børnene i dag holde epidemien kørende. Og så længe, vi ikke kan tilbyde en vaccine til aldersgruppen 6-11 år, så bliver det en stor udfordring at holde epidemien nede, siger han.

En del af løsningen - som allerede er taget i brug i nogle af de hårdt ramte områder - er at adskille skoleklasserne og sørge for bedre rengøring.

- Men det er svært at gøre nok, siger Viggo Andreasen.

Test virker bedst ved lille epidemi

Derudover er han også stor fortaler for øget testkapacitet, som er blandt de mindst generende indgreb. Men det skal gøres nu, fastslår han.

- Test og smitteopsporing er et godt våben, hvis man holder smitten nede. Men hvis der er mange smittede, så har det ikke den samme effekt, siger han.