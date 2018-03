Eksperter om russisk undergrunds-'dokumentar' om Putin: - Det er et studie af en helgen

Når russerne på søndag går i stemmeboksen, er der ikke nogen, der forventer en valggyser. Ruslands nuværende præsident, Vladimir Putin kommer efter alt at dømme nemlig til at tage endnu en periode på præsidentposten.

Alligevel gør den siddende præsident lige en sidste indsats for at få folk til at stemme.

En to timer lang dokumentar med titlen 'Putin' kunne ifølge Reuters ses på russiske sociale medier søndag.

Ifølge Reuters, der selv har set filmen, bliver Putin i filmen interviewet af Andrey Kondrashov, der er talsmand for Putins valgkampagne.

Valgdeltagelse

Ifølge en analyse lavet af BBC, er dokumentarens formål at sikre, at så mange som muligt stemmer til præsidentvalget på søndag. Analysen kalder også dokumentaren for en hagiografi, altså et studie af en helgen.

Lektor i russisk fra Syddansk Universitet, Erik Kulavig, er heller ikke i tvivl om baggrunden for dokumentaren.

- Putin vil sikre sig, at så mange som muligt stemmer, fordi det ville være et mistillidsvotum til ham, hvis færre end 50 procent stemmer ved valget, siger han.

- Jeg tror, man skal se den som et slags propaganda-værktøj inden valget.

Ifølge BBCs analyse fremstilles Putin i dokumentaren som stærk og fokuseret, men også omsorgsfuld.

Krim forbliver russisk

I dokumentaren bliver Putin spurgt, om han under nogen som helst omstændigheder kan se sig selv give Krim tilbage til Ukraine.

Til det svarede han:

- Hvad snakker du om? Sådanne omstændigheder eksisterer ikke, og kommer aldrig til det.

Krim blev i 2014 annekteret af Rusland fra Ukraine. Siden har der været meldinger om tortur og bortførelser på halvøen.

Kok for Stalin og Lenin

En anden detalje, der kom frem i dokumentaren, er, at Vladimir Putins farfar skulle have lavet mad til både Stalin og Lenin.

Putins farfar, Spiridon Putin, var ifølge Vladimir Putin kok for de to sovjetiske ledere indtil kort før sin død i 1956.

Dmitry Peskov, der er talsmand for Kreml, har sagt, at oplysningerne i dokumentaren er korrekte.