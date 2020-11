Eksperter revser Mølbaks rapport: Vaccinen er IKKE i fare

En kommende vaccine vil fortsat virke trods den muterede cluster fem-virus, vurderer eksperter efter at have læst Statens Serum Instituts seneste rapport

Nordjylland kan blive det nye Wuhan.

Sådan lød worst case-scenariet 4. november fra Statens Serum Instituts direktør, Kåre Mølbak, på et pressemøde.

Her begrundede han og regeringen, hvorfor man har valgt at lukke Nordjylland ned: Den muterede coronavirus med navnet 'cluster fem', som er fundet i mink.

Den virusvariant kan nemlig ifølge Mølbak skabe en ny verdensomspændende pandemi, der risikerer at spolere virkningen af en kommende vaccine. Statens Serum Institut har tirsdag offentliggjort en rapport, der skal underbygge direktørens udmelding.

Men rapporten får nu flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved den konklusion.

Ingen vaccinefare

Baggrunden for rapporten er forsøg, som er blevet foretaget af Statens Serum Institut af cluster fem-virussen, som indtil videre er konstateret hos 12 personer i Danmark.

Resultatet af de forsøg giver ingen grund til at frygte, at en fremtidig vaccine er i fare, lyder det fra Søren Friis Paludan, professor i virologi på Aarhus Universitet.

- Det er der ikke belæg for at sige baseret på, hvad der er af data i artiklen. Min pointe er, at der er meget lidt videnskab i den artikel, siger han til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Region Hovedstaden, der henviser til et interview med DR, hvor Jens Lundgren, professor på Infektionsmedicinsk Afdeling på Rigshospitalet, erklærer sig enig med sin kollega.

- De data, der er lagt ud, understøtter ikke, at det her er en risiko for, at vaccinerne ikke kommer til at fungere, lyder hans vurdering.

- Det er den manglende videnskab i artiklen, som får flere videnskabsfolk til at sige, at man nok tager sine konklusioner til ekstremer, uddyber Søren Friis Paludan over for Ekstra Bladet.

FAKTA: Der er fundet fem forskellige minkvarianter af corona 214 personer har fra begyndelsen af juni til midten af oktober været smittet med varianter af coronavirus, der stammer fra mink. Det er især nordjyder, der har været ramt af disse minkvarianter. Men der er også 14 personer, der har været smittet med varianterne uden for Nordjylland. Det oplyser Statens Serum Institut. Her kan du læse om de forskellige minkvarianter. * Når virus bevæger sig fra menneske til mink og fra mink til menneske, kan der ske mutationer i arvematerialet hos virus. * Statens Serum Institut har indtil videre kortlagt fem forskellige grupper - også kaldet clustre - af muteret virus hos mink. * Cluster 5 er den mest omtalte og tilsyneladende også den mest problematiske. * Denne variant er konstateret på fem nordjyske minkfarme og hos 12 personer - 11 i Nordjylland og én på Sjælland. * Den regnes for særligt problematisk, fordi den i laboratorieprøver har vist sig at være mindre følsom over for antistoffer. * Det betyder, at personer, der har været inficeret med coronavirus og dannet antistoffer, muligvis ikke er immune over for cluster 5-varianten. * På samme måde kan nogle af de vacciner, der i øjeblikket er under udarbejdelse, vise sig mindre effektiv mod varianten. * Cluster 5 har nogle ændringer i det såkaldte spike-protein. * Flere af de potentielle virusvacciner er baseret på at benytte dette spike-protein. * Men hvis der sker ændringer i spike-proteinet på de virus, som vaccinen skal bekæmpe, så kan effekten blive nedsat. * Indtil videre er der kun konstateret nedsat følsomhed over for antistoffer hos cluster 5. * Man ved, at cluster 1-varianten ikke har nedsat følsomhed over for antistoffer. * De øvrige varianter - cluster 2, 3 og 4 - er ved at blive undersøgt. Kilde: Statens Serum Institut. Vis mere Luk

Belæg for nedlukning?

Aflivningen af mink er ifølge regeringen vigtig for folkesundheden og en kommende vaccine mod corona.

Derfor skal op til 17 millioner - raske og syge - mink i Danmark nu aflives, og Nordjylland er lukket ned.

Men den nedlukning mener Søren Friis Paludan ikke, at man kan forsvare.

- De (Statens Serum Institut, red.) har begyndt noget, som ser interessant ud, og det skal de arbejde videre med, men man kan ikke anbefale at lukke en landsdel ned eller gå ud og sige, at det kan blive Wuhan 2.0, og at vaccinerne ikke virker.

- Det mener jeg faktisk overhovedet ikke, at man kan, understreger professoren.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Statens Serum Institut, som ikke er vendt tilbage på vores henvendelse.