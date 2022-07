Eksperter: SAS-aktie intet værd

Det har været et par gode dage for SAS-aktionærerne med en aktie, der er steget i værdi, men nu lyder vurderingen, at SAS-aktien reelt set er ingenting værd.

I disse dage er SAS og selskabets piloter ved at forhandle sig frem til en ny overenskomstaftale.

Det skyldes, at piloterne er utilfredse med, at selskabet efter coronapandemien har ansat piloter på billigere overenskomster i to datterselskaber i stedet for at genansætte de piloter, der blev sendt hjem under krisen.

Samtidig er piloterne gået i strejke, og SAS er ovenikøbet i gang med en rekonstruktion af selskabet under konkursbeskyttelse.

Intet håb

Men uanset om der bliver forhandlet en ny overenskomstaftale på plads, og om forhandlingerne om en rekonstruktion i USA går som ønsket, er der intet håb for aktionærerne, skriver Finans.

- Reelt er aktien ingenting værd. Det kan godt være, at den vil stige 10 procent fra de nuværende 35 øre per styk, hvis piloterne går i arbejde igen. Men den vil stadig være stort set nul kroner værd baseret på selskabets økonomi, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, til mediet.

Denne vurdering deles også af en anden finanseringsekspert, som Finans har talt med.

Forsøger at redde selskab

7. juli fik SAS grønt lys til at indlede en rekonstruktion af selskabet i USA under konkursbeskyttelse i en proces, der bliver kaldt chapter 11.

Det gør, at SAS kan fortsætte driften og udbetale løn til dets ansatte, mens SAS forsøger at overbevise kreditorerne om, at de skal undvære deres tilgodehavender, for at selskabet kan overleve.

Hvis ikke de går med til det, kan de bytte deres tilgodehavender for SAS-aktier og håbe på en indtjening ad den vej.

Hvis det bliver en realitet, skal den nuværende minimale værdi af SAS-selskabet deles af mange flere aktionærer, som betyder, at de nuværende aktier bliver udvandet.

