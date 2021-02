Eksperter: Vi kan ikke klare en ny nedlukning

Blandt en lang række danske eksperter er der bred enighed om, at landet og befolkningen ikke kan tåle flere nedlukninger af samfundet.

Berlingske har foreholdt seks af Danmarks førende coronaeksperter dilemmaet om, hvad der vægtes højest: det økonomiske aspekt, den generelle folkesundhed eller antallet af døde med corona.

En af eksperterne er Lone Simonsen, professor i folkesundhedsvidenskab ved Roskilde Universitet og en del af regeringens referencegruppe. Hun mener, at man bør gentænke nedlukningerne, og hun er samtidig blevet mere bekymret for coronavirussens mange mutationer hen over de seneste to måneder.

- Vi kan næsten ikke bære de nedlukninger gang på gang, og derfor er vi nødt til at turde tænke på en ny måde og finde alternative strategier, så længe vi sikrer dem i højrisiko, siger hun til Berlingske.

Seneste smittetal

Seneste smittetal

Det generelle kontakttal for coronavirus er på 0,7, hvilket betyder, at epidemien er aftagende. Dog er kontakttallet for den britiske mutation på 1,1.

Den stigende andel med den britiske variant skal ses i sammenhæng med, at der de seneste uger har været et stort fald i smitten med de gængse varianter af coronavirus.

B117 er årsagen til, at Danmark i øjeblikket er midt i en omfattende nedlukning med lukkede skoler, detailhandel og et forsamlingsloft på fem personer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Statsminister Mette Frederiksen står over for en række tunge beslutninger de næste måneder.

Ud over den britiske variant har de danske myndigheder også fokus på andre smitsomme mutationer.

Det gælder blandt andet den sydafrikanske, hvor der tirsdag blev registreret et nyt tilfælde i Danmark.

Der er samlet fundet fem tilfælde med den sydafrikanske variant i Danmark.

Alle smittetilfældene har relation til en rejse i udlandet - herunder i Afrika og De Forenede Arabiske Emirater.

