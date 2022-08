Eksperter vurderer: Indkøbsturen bliver ikke billigere lige foreløbig

Inflationen stagnerer i USA, hvor benzinpriserne nu er den laveste i fem måneder, og økonomer vurderer, at inflationen snart topper i Danmark.

Samtidig begynder råvarepriserne at falde, men det kommer ikke nødvendigvis forbrugerne til gode.

Det fortæller eksperter i en artikel til DR.

Årsagen finder man i tre faktorer. Den første faktor er, at de samlede udviklingsomkostninger stadig er høje, selvom råvareprisen går ned.

For eksempel er mejeriprodukter blevet billigere, siden råvareprisen toppede i marts.

Selvom mælken i sig selv bliver billigere, vurderer økonomerne, at de høje priser til for eksempel nedkøling og transport vil få prisen til at forblive på det nuværende høje niveau ude i supermarkederne.

Ramt af lav inflation

Den anden faktor skyldes, at inflationen frem til i år har været utrolig lav, mener Ida Marie Moesby, der er forbrugerøkonom ved Nordea.

Det har nemlig holdt priserne nede.

De nuværende prisstigninger virker utroligt voldsomme, fordi de kommer på kort tid, men hvis inflationen havde fulgt centralbankernes målsætning igennem de seneste år, var prisniveauet endt samme sted som nu, lyder analysen.

Ifølge Ida Marie Moesby skal man derfor ikke forvente, at indkøbsturene bliver meget billigere i fremtiden.

- Jeg tror, vi skal vænne os til, at alting bare koster noget mere. Forhåbentligt vil nogle af priserne falde lidt tilbage, men det er altså en god ide at ruste sin økonomi til, at de her høje priser vil vare ved, siger hun til DR.

Usikkerhed

Den sidste faktor finder man i den generelle usikkerhed, der er på markedet.

Det skyldes, at det er svært at regne ud, hvilken vej priserne kommer til at gå i fremtiden, og derfor forbliver prisen for forbrugerne høj.