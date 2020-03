Eksperterne advarer: Undgå denne medicin

Hvis du skranter, kan det være rart at dæmpe symptomerne med smertestillende medicin.

Nu lyder det imidlertid fra både Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og Sundhedsstyrelsen, at man skal undgå ibuprofen, hvis man eksempelvis er smittet med coronavirus.

'Mod de fleste svage smerter, inkl. symptomer ved virusinfektion i luftvejene, anbefales det at bruge paracetamol (fx Panodil, red.) frem for smertestillende medicin som NSAID (fx ibuprofen som sælges under handelsnavne som Ipren og Ibuprofen)', skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemedelelse.

Tirsdag anbefalede WHO også, at folk, der er smittet med covid-19, bør undgå Ibuprofen, da det kan forværre virussens effekt.

- Vi anbefaler, at man i stedet benytter sig af paracetamol, og at man ikke bruger ibuprofen som smertestillende. Det er vigtigt, siger WHO talsmand Christian Lindmeier ifølge AFP.

Hans kommentar kom på baggrund af et studie publiceret i det videnskabelige tidsskrift The Lancet, der i første omgang påviste en sammenhæng mellem en forværring af covid-19 infektioner og brugen af ibuprofen.

Det skyldes, at medicinen er antiinflammatorisk, skriver AFP.