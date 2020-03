Eksperternes dom: Så længe går der, før Mette F. åbner op

Professorer forventer, at regeringen gradvist åbner op for Danmark igen, men måske bliver folkeskolerne sidste brik i coronapuslespillet

Mette Frederiksens to ugers forlængelse af nedlukningen af Danmark får mange til at sukke: 'Hvor længe varer den ved?'

Spørger man eksperter på området, er der desværre lange udsigter til, at Danmark åbner op igen.

Ifølge Jan Pravsgaard Christensen, der er professor med speciale i virussygdomme og immunitet, er ét bud, at regeringen begynder at åbne op for Danmark i etaper, efter Mette Frederiksen har holdt landet lukket i alt seks uger - det vil sige, at den totale nedlukning kommer til at vare frem til 28. april.

- Jeg gætter på, at der går mindst seks uger, før regeringen begynder at løfte for restriktionerne, og et forsigtigt gæt er, at børnene ikke kommer i skole før efter sommerferien, siger Jan Pravsgaard Christensen.

Regeringen forlænger nedlukning til anden påskedag

Han vurderer, at regeringen i dialog med sundhedsmyndighederne venter med at åbne op for samfundet, indtil man vurderer, at epidemien har passeret højdepunktet for udbredelse i Danmark for at undgå, at nedlukningen har været spildt arbejde.

- Hvis du åbner op for samfundet for tidligt, og der stadigvæk er smitte i landet, og der er mange, der kan smittes, så risikerer man blot, det går galt igen, og at vi må lukke ned igen, fastslår Jan Pravsgaard Christensen.

Geografi kan spille ind

Den opfattelse deler Jens Lundgren, der er klinisk professor på Rigshospitalet med speciale i virussygdomme.

Han tilføjer dog, at regeringen i den gradvise åbning kan ende med at tage højde for, at smitten eventuelt har udbredt sig i nogle dele af landet, mens den i andre er stoppet.

Spritny prognose: Epidemien forventes at udvikle sig over tre måneder

- Vi skal kigge på den anden side af toppen. Så vi skal først finde ud af, om vi har toppet og er på vej nedad. Det vil være det første parameter, man kigger på, og på det tidspunkt vil man stille sig det spørgsmål: Hvor er der stadig smittekæder, og hvor er der ikke længere smittekæder.

- Nu er vi ude i noget spekulation, for jeg ved ikke, hvordan situationen ser ud på det tidspunkt, men kunne man forestille sig, at der er nogle områder af Danmark, hvor der stadig er smittekæder, mens der er andre, hvor det er ophørt, siger Jens Lundgren.

Elever tilbage i år

Jens Lundgren tror, at regeringen i den gradvise åbning af Danmark kunne finde på at begynde med børnehaverne og folkeskolerne, hvorefter man vil vurdere, om det er sikkert at lukke andre dele af samfundet op.

- Ja, det tror jeg, men det er en situation, vi må kigge på i løbet af april. Indtil nu arbejder vi jo med matematiske prognoser, så de reelle observationer kommer til at overtage, desto længere vi kommer frem i udbruddet i forhold til, om det opfører sig, som vi regnede med, eller om det har en anden form.

- Det er for tidligt at sige noget præcist om, men der er i hvert fald mange scenarier, som antyder, at vi får en rolig juni måned. Jeg kan ikke love det, men det er der meget, der tyder på, siger Jens Lundgren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jubler over test-strategi

I modsætning til Sydkorea og Kina har Danmark valgt en afbødningsstrategi, hvor man tidligt siden 12. marts accepterer, at smitten er brudt ud i Danmark og stopper med at teste og opspore smittede, men ’afbøder’ epidemiens effekt ved eksempelvis at lukke skoler, børnehaver og universiteter ned.

Regeringen har nu som en form for tilføjelse til afbødningsstrategien besluttet, at der skal testes mere offensivt igen, og testresultaterne vil ifølge Jan Pravsgaard Christensen gøre det muligt for myndighederne ret præcist at beregne, hvor stor en del af befolkningen der er smittet.

Corona Ekstra: Zigzag-kurs om corona-test

På sigt kan man dermed også vurdere, hvornår det bliver sikkert at åbne op for Danmark igen, vurderer han.

- Nu bliver noget af strategien, at vi giver os til at teste mere intensivt, og at vi tester dem, der ikke af nød skal indlægges på hospitalet, og det er for at få idé om, hvor mange der har været smittet.

- Det kan man godt lave en beregning på, for hvis man tager 1000 mennesker, kan man regne frem til, hvor mange der bør være smittede i befolkningen, og når man begynder at kunne se, at det bør være 30, 40 eller 50 procent af befolkningen, så vil der være 70, 60 eller 50 ikke-smittede, og så bliver det mere sikkert at åbne op igen, siger Jan Pravsgaard Christensen.

Jens Lundgren stemmer i.

- Nu har der været så meget diskussion om testning og mangel på tests, men jeg håber, at den situation er løst om en måned, så vi kan teste meget mere fokuseret ud i samfundet og forstå, hvor er smittekæderne henne.

- Der tror jeg, at testning vil blive virkelig, virkelig vigtigt for os til at forstå, hvor er problemet, og er problemet der stadigvæk, og hvis der er et problem, hvor er det så henne geografisk, så vi ikke kun måler på indlæggelser som i øjeblikket. Det er jo den måde, vi kigger på tingene i øjeblikket. Det er det eneste sikre mål, vi har for, hvordan udbruddet udvikler sig, og det har en forsinkelse på 14 dage, siger Jens Lundgren.