Eksplosion for 3.500.000 år siden: - Dramatisk ændring

En gruppe forskere har fundet ud af, at der fandt en gigantisk eksplosion sted i Mælkevejens centrum for 3,5 millioner år siden, og det ændrer opfattelsen af vores galakse dramatisk

3,5 millioner år er lang tid, men alligevel har en gruppe forskere gravet lidt i universets ældgamle fortid.

Det skriver flere internationale medier.

Forskerne har ved hjælp af data fra Hubble Space Telescope fundet frem til, at der for 3,5 millioner år siden fandt en gigantisk eksplosion sted i Mælkevejens centrum, og trykket var så voldsomt, at det kunne føles 200.000 lysår væk.

Opdagelsen peger på, at Mælkevejens centrum var langt mere dynamisk, end tidligere troet, og det kan betyde, at vi skal ændre opfattelse af vores galakses udvikling.

- Det er en dramatisk ændring af vores opfattelse af Mælkevejen. Vi har altid troet, at vores galakse er en inaktiv galakse uden et klart centrum.

Mælkevejen fotograferet af Kepler-teleskopet. Foto: AP Photo/NASA/JPL CALTECH/Arkiv

- Men de her nye resultater åbne op for en fuldstændig genfortolkning af dens udvikling og natur. Vi er vidne til opvågningen af en sovende skønhed, siger Magma Guglielmo fra University of Sydney, der har været med i forskningsgruppen.

Angiveligt varede eksplosionen hele 300.000 år, men hvad kan starte en så voldsom reaktion?

Ifølge forskerne er teorien, at der har været atomaktivitet i forbindelse med et sort hul. Et sort hul betyder, at et objekt i rummet bliver presset så meget sammen af tyngdekraften, at det ingenting fylder.

Dermed er tyngdekraften så stærk, at den fanger gas, planeter, stjerner og alle andre ting, som den kommer i nærheden af. Også lyset, og derfor har forskerne haft svært ved at bevise de sorte hullers eksistens.