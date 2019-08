Eksplosion i militært testområde

To meldes dræbt og fire såret efter en kraftig eksplosion ved et militært testområde i det nordlige Rusland.

Der var kortvarigt meldinger om et unormalt niveau af radioaktivitet fra de regionale myndigheder efter eksplosionen. Niveauet meldes som værende på det normale igen. Det skriver Tass.

Forsvarsministeriet siger, at der ikke skete noget radioaktivt udslip eller noget udslip af giftige stoffer.

Ifølge det russiske forsvarsministerium var det en raketmotor, som eksploderede ved en test i Arkhangelsk regionen, hvilket forårsagede en brand.

- Der er iværksat en undersøgelse for at finde frem til årsagen til eksplosionen. Vi ved, at eksplosionen skete, mens civile specialister arbejdede - ikke militære specialister, siger en kilde til Tass.

Uheldet er det andet, der rammer det russiske militær på under en uge. Mandag brød en brand ud på et ammunitionsdepot i Sibirien.

Branden varede omkring 16 timer og udløste flere eksplosioner i et militært ammunitionsdepot nær Achinsk i den sibiriske Krasnoyarsk region.

En person blev dræbt, og 13 andre blev kvæstet, mens 16.000 blev tvunget væk fra deres hjem.