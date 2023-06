Eksplosion i salg af fedme-middel: Nilgüns mor mangler vigtig medicin

Efterspørgslen på slankemedicin fra Novo Nordisk er eksploderet det seneste års tid. Men selvom medicinen hjælper danskere, der døjer med overvægt, er det ikke problemfrit.

Lige nu er der nemlig stor mangel på Ozempic, der foruden at kunne bidrage til vægttab egentlig har til formål at hjælpe mennesker, der lider af diabetes. En af dem er Nilgün Erdems mor, der om få dage løber tør for sin diabetes-medicin.

- Det gør mig rigtig bekymret. Man tager jo medicinen af en livsvigtig grund, siger hun.

Ozempic er Novo Nordisks bedst sælgende lægemiddel. Men lige nu er der global mangel på midlet. Foto: Jonas Olufson

'Det er helt galt'

Nilgün Erdem er skolelærer og forfatter og delte hen over weekenden et opslag på Facebook. Her efterlyste hun folk, der måtte ligge inde med Ozempic, og som ville være interesserede i at sælge det videre til hendes mor.

Moderen har fået recept på nogle tabletter, der skal erstatte medicinen, indtil den igen kommer tilbage på hylderne.

- Jeg er bange for, at hun kan blive påvirket af at skulle skifte medicin på den her måde. Og jeg synes, det er helt galt, at sådan noget kan ske i Danmark. At man ikke kan få den medicin, man har brug for, siger Nilgün Erdem.

Store konsekvenser

Nilgün Erdems mor er formentlig ikke den eneste, der står og mangler sin diabetes-medicin. Hos Diabetesforeningen er man således klar over problematikken, og på sin hjemmeside opfordrer organisationen til, at læger holder sig til kun at udskrive Ozempic til folk, der lider af diabetes.

Tanja Thybo, forskningschef i Diabetesforeningen, uddyber over for Ekstra Bladet:

- I starten kunne man ikke få Wegovy herhjemme, så lægerne begyndte at udskrive Ozempic til folk, der led af overvægt. Vi ved reelt set ikke, om der stadig er folk, der er på det, og som bør blive rykket over på Wegowy.

Manglen på medicin kan have store konsekvenser for dem, det berører, fortæller Tanja Thybo.

- Hvis man helt stopper med at tage medicinen, vil ens blodsukker stige, og man vil få det skidt. Og det vil også øge risikoen for følgesygdomme på langt sigt.

- Det er også en stor omvæltning at skifte medicin. Man skal vænne sig til at tage det på en anden måde, eventuelt på andre tidspunkter, og der vil måske også være andre bivirkninger. Og så er det ikke sikkert, at det virker lige så effektivt, siger hun.

Også af Lægemiddelstyrelsens hjemmeside fremgår det, at der er mangel på den vigtige medicin, og at dette skyldes øget salg eller efterspørgsel. Styrelsen forventer lige nu, at manglen vil vare i hvert fald måneden ud. Foto: Jonas Olufson

Hvordan kan det ske?

For Nilgün Erdem vækker det frustration og bekymring, at hendes mor nu er tvunget til at skifte medicin i en periode.

- Jeg synes, det er for dårligt, og at vi mangler svar på, hvordan det her problem kan opstå.

- Er det, fordi overvægtige bliver prioriteret over de syge diabetikere i ordineringen - eller er det rettere, fordi Novo Nordisk har prioriteret at producere Wegovy, som de tjener en masse penge på, spørger hun.

Forskningschef Tanja Thybo kan ikke give et svar på, hvorfor problemet er opstået. Men hun oplyser, at Wegovy og Ozempic er det samme middel, bare med forskellig dosis.

- Men om Novo Nordisk har prioriteret det ene frem for det andet, skal jeg ikke kunne sige.

- Vi ved, at efterspørgslen på begge midler er steget, blandt andet fordi de har været så omtalt i medierne. Det kan også have ført til, at flere personer, der faktisk har diabetes, men som tidligere har været på anden medicin, har skiftet til Ozempic, fordi de har et ønske om også at få hjælp til at tabe sig.