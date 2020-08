Eksplosion i salget af mundbind - 40.000 solgt alene fredag

'I den kommende tid rykker vi mere sammen, fordi vi vender tilbage på arbejde og uddannelse,' lød det i fredags fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

'Det kan gøre det sværere at holde afstand i mange situationer, også selvom man gerne vil. Det gælder f.eks. i den kollektive trafik i myldretiden eller i tætpakkede busser, tog og færger. Derfor anbefaler vi nu, at man tager et mundbind med i tasken i de situationer, og tager det på, hvis det er svært at holde afstand'.

Siden denne anbefaling ramte danskerne, er salget af mundbind eksploderet. Flere butikker oplever, at det er et spørgsmål om timer, før hylderne er tomme for de eftertragtede bind. Dog er der ingen grund til panik, slår forhandlerne fast.

- Vi er ikke på vej ind i sprit-krise, lyder det fra butikkerne.

Ingen hamstring

'Der er ingen grund til panik'. Det understreger samtlige af de forhandlere, som Ekstra Bladet søndag har talt med. En af dem er Danmarks Apotekerforening. De oplever, at flere apoteker løber tør for mundbind i løbet af dagen, men næste leverance er måske allerede i butikkerne dagen efter.

- Apotekerne får dagligt nye leverancer, og vores grossister har lagt ekstra store ordrer på mundbind hos leverandørerne. De er fortrøstningsfulde, når det gælder om at følge med den nuværende efterspørgsel. Så hvis et apotek løber tør, kommer der nye forsyninger. Sådan er situationen i hvert fald i øjeblikket, siger Jeanette Juul Rasmussen , der er næstformand for Danmarks Apotekerforening.

Samme melding kommer fra Matas, som alene på dagen, hvor Søren Brostrøm anbefalede brugen af mundbind, solgte ca. 40.000 af slagsen - en femdobling fra dagen før.

- Indtil videre har vi nok på lager. Det er ikke sikkert, vi kan få ud til alle vores 268 butikker hver dag, men man kan få det sendt hurtigt hjem via vores webshop. Det er svært at spå om, hvorvidt vi vil løbe tør for forsyninger i perioder, da handlen under hele Corona-perioden har været præget af store ryk for enkelte varegrupper - ligesom da alle pludselig skulle have håndsprit, og det ikke var til at opdrive en flaske i hele Nordeuropa. Men vi har en god dialog med en række forskellige danske og udenlandske leverandører, og selvom der vil komme nogle udsving, vil vi gøre alt for at følge med efterspørgslen, lyder det fra Klaus Fridorf, kommunikationschef i Matas.

Men for at butikkerne kan følge med, er det vigtigt for forhandlerne at understrege, at der ingen grund er til hamstirng.

- Vi oplever, at de fleste af vores kunder handler med omtanke og ikke hamstrer, hvilket er med til at sikre forsyningerne. Vi hverken kan eller vil komme med alternative råd, men bare opfordre til, at man bevarer roen og ikke går i panik. Både Matas og alle andre butikker arbejder på højtryk for at skaffe nok mundbind hjem, siger Klaus Fridorf.

FAKTA: Her anbefaler Sundhedsstyrelsen brug af mundbind Sundhedsstyrelsen har fredag udvidet sine anbefalinger til brug af mundbind. Det anbefales nu, at man fra lørdag 1. august begynder at benytte mundbind i de travle timer i den offentlige trafik. Her anbefaler Sundhedsstyrelsen brug af mundbind og ansigtsvisir: * Hvis du er smittet eller har symptomer på covid-19 og skal bryde din selvisolation for at transportere dig til og fra sygehuset. * Hvis du er på vej hjem fra for eksempelvis lufthavnen efter en rejse i et højrisikoområde i udlandet og skal i selvisolation. * Hvis du er nær kontakt til en, som er smittet, og skal bryde selvisolation for at transportere dig til og fra test. * Hvis du er pårørende og ikke kan holde afstand til en person i øget risiko. Det kan for eksempel være ved behov for pleje og omsorg. * Hvis du skal med offentlig transport, og det ikke er muligt at holde afstand. * I erhvervsmæssig sammenhæng hvor hyppig eller langvarig kontakt ansigt-til-ansigt er uundgåelig. * Ved store forsamlinger som for eksempel optog, hvor hyppig eller langvarig kontakt ansigt-til-ansigt ikke kan undgås eller ikke kan forebygges med andre tiltag som afstand med videre. Kilde: Sundhedsstyrelsen. Vis mere Luk

Også nethandlen eksploderer

Søgninger på PriceRunner, hvor man kan sammenligne priser, på mundbind blev fredag fordoblet i forhold til torsdag. Det skriver tjenesten i en pressemeddelelse.

Fredag søgte mange på kort tid efter mundbindene i danske onlinebutikker. Det fik søgningerne til at minde om en travl julehandelsdag.

Mobiltelefoner og tv, som normalt er de mest populære produkter, blev overgået af mundbind.

- Vi vidste selvfølgelig godt, at der ville komme en effekt og en stigning, men vi er meget overraskede over, hvor voldsom stigningen har været, siger Martin Andersen, direktør i PriceRunner.

Danskernes søgninger i juli var 139 procent højere end i april. Her var efterspørgslen på mundbind hidtil størst, lyder det i meddelelsen.

PriceRunner forventer, at den store efterspørgsel på mundbind vil fortsætte.

Samtidig er det sandsynligt, at man vil se en mere end en fordobling i løbet af den kommende tid, skriver tjenesten.

- Den (efterspørgslen, red.) kommer nok til at fortsætte de næste par uger, siger Martin Andersen.

Primært er det de klassiske kirurgiske mundbind og de nye og mere modeagtige mundbind, som er de mest populære.