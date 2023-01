Eksplosiv stigning: Tusindvis af kunder indgår betalingsaftale

Priserne er steget på alt fra mælk til smør det seneste år, og kommer der også en stor energiregning, kan det være svært at betale det hele.

En mulighed for at få pengene til at række længere kan være at få delt regningen op i mindre bidder. Det har flere danskere gjort.

Pressede kunder

Hos Norlys med cirka 650.000 energikunder så man sidste år en eksplosiv stigning i antallet af frivillige betalingsaftaler, der satte rekord.

- Det er et udtryk for, at de stigende energipriser har presset kunderne.

- Så for mange har det været en stor hjælp at få den delt op i mindre bidder, siger Mads Brøgger, der er direktør for energiforretningen.

Det blev til cirka 14.000 aftaler om at opdele betaling på i alt 110 millioner kroner. I 2021 var det cirka 4.000 aftaler, som beløb sig til 23 millioner kroner.

Også hos Andel Energi, Danmarks største energiselskab med 1,2 millioner kunder, oplevede man sidste år, at flere gjorde brug af en afdragsordning.

73 procent højere

Antallet af kunder, der har gjort brug af den mulighed, var i de måneder, hvor der normalt kommer kvartalsregninger, op til 73 procent højere end et år før.

Stigningen aftog dog sidst på året, da indefrysningsordningen trådte i kraft. Med den kan en del af el- og gasregningen udskydes til senere.

Den blev politisk besluttet, da der var store prisstigninger. Men stigningerne aftog, og kun et mindre beløb kunne indefryses, da ordningen åbnede. Andel Energi har da også kun oplevet en begrænset interesse.

Funktionschef Jack Kristensen vurderer, at danskerne i 2023 vil bruge en blanding af de forskellige hjælpeordninger.

- Jeg tror, at folk gerne vil have alle de redskaber, de kan gøre brug af, for at få økonomien til at hænge sammen, lyder det.

Hos Norlys har interessen for indefrysningsordningen også været begrænset.

Færre i fremtiden

Omkring 7.000 har tilmeldt sig - cirka 1 procent af kundebasen, hvilket er langt færre end de op mod 20 procent, man oprindelig havde anslået.

Mads Brøgger, direktør for energiforretningen, spår, at interessen for den og de andre ordninger afhænger af, hvordan energipriserne udvikler sig.

- Jeg tror, at vi vil se færre frivillige betalingsaftaler, fordi vi har fået indefrysningsordningen, samtidig med at vi også indfører en mulighed for at betale månedligt, siger han.