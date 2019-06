Eksplosivt: En million smittes dagligt

Ifølge WHO bliver over en million mennesker smittet med blandt andet klamydia hver dag

Sygdomme som klamydia har ifølge WHO kronede dage.

Hver dag bliver over en million mennesker i aldersgruppen 15-49 år nemlig smittet med kønssygdomme.

Det viser en ny rapport fra WHO, som samtidig peger på, at datingappenes indtog i den vestlige verdens sexliv kan bære en del af skylden for bølgen af seksuelle sygdomme, der skyller indover befolkningen. Mere nøjagtigt betyder det, at der er 376 millioner tilfælde af klamydia, gonorré, syfilis og trichomoniasis.

- Vi ser en bekymrende mangel på fremskridt i at få stoppet spredningen af kønssygdomme på hverdagsplan, siger Dr. Peter Salama fra WHO.

Alvorlige symptomer

Det, at sygdommene er relativt nemme at behandle, gør ikke, at deres symptomer er ufarlige. Hvis man ikke får behandling, kan man risikere at få kroniske lidelser som blandt andet inkluderer neurologiske og kardiovaskulære sygdomme, infertilitet, svangerskab uden for livmoderen, dødsfødsler og en øget risiko for HIV.

Syfilis var foreksempel ifølge rapporten skyld i omkring 200.000 dødsfødsler i 2016, hvilket gør det til en af de hyppigste årsager til den tragiske hændelse.

Ifølge rapporten var der 127 millioner nye tilfælde af klamydia i 2016, hvor der i samme periode også var 87 millioner tilfælde af gonorré, 6,3 millioner tilfælde af syfilis og 156 millioner tilfælde af trichomoniasis.