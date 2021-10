Ekspræsident Clinton indlagt på hospitalet med infektion

Tidligere præsident i USA Bill Clinton har siden tirsdag været indlagt på et hospital i Californien med en infektion.

Det rapporterer CNN natten til fredag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Clintons talsmand, Angel Ureña, bekræfter i en erklæring på Twitter, at ekspræsidenten er indlagt.

- Tirsdag aften blev tidligere præsident Bill Clinton indlagt på UCI Medical Center for at modtage behandling for en ikke-covid-relateret infektion.

Det fremgår ikke, hvilken infektion der er tale om. Tidligere skrev CNN, at der er tale om en mulig blodinfektion. Dette er ikke bekræftet fra officielt hold.

Den 75-årige Clinton er ifølge CNN indlagt på intensivafdelingen - dog primært for at værne om hans privatliv.

- Han er i bedring, ved godt mod og utrolig taknemmelig for de læger, sygeplejersker og andet personale, som har taget sig af ham, skriver talsmand Angel Ureña.

UCI Medical Center ligger i byen Orange i Californien.

Bill Clintons læger, Alpesh Amin og Lisa Bardack, oplyser i en erklæring, at han blev indlagt på hospitalet, så man kunne overvåge ham, og så han kunne modtage antibiotika og væske.

- Han forbliver på hospitalet for løbende overvågning.

- Efter to dages indlæggelse er antallet af hvide blodlegemer faldende, og han reagerer godt på antibiotika, udtaler lægerne ifølge Reuters.

Ifølge CNN har indlæggelsen ingen tilknytning til Clintons tidligere hjerteproblemer.

Bill Clinton fik i 2004 foretaget en firedobbelt bypassoperation.

I 2010 blev han igen opereret for problemer med hjertet. Her blev der ifølge Reuters indsat to såkaldte stents i hans kranspulsåre.

En stent er et lille metalbur, som holder en arterie åben, efter at den er blevet udvidet via ballonudvidelse.

Bill Clinton var demokratisk præsident i USA fra 1993 til 2001.