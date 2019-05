Ekspræsident Jimmy Carter brækker hoften på vej på kalkunjagt

Tidligere præsident i USA Jimmy Carter har brækket sin hofte. Det skete mandag, da han faldt i sit hjem i Georgia, mens han var ved at gøre sig klar til at skulle på kalkunjagt.

Det oplyser en talskvinde for den 94-årige Carter.

Jimmy Carter har senere på dagen gennemgået en vellykket operation og er ved at komme sig. Hans hustru, Rosalynn, er hos ham.

- Tidligere præsident Carter siger, at hans største bekymring er, at kalkunsæsonen slutter i denne uge, og at han ikke har nået sin grænse (for hvor mange kalkuner man må skyde i en sæson, red.). Han håber, at staten Georgia vil lade ham overføre sin ubrugte kvote til næste år, siger talskvinde Deanna Congileo.

Mandagens operation blev udført på et hospital i Americus i Georgia nær Carters hjem i Plains.

Demokraten Jimmy Carter var guvernør i Georgia fra 1971 til 1975. I 1976 blev han valgt til USA's 39. præsident og sad en enkelt embedsperiode på fire år i Det Hvide Hus.