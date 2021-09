Ekstra Bladet advarer: Falske mails i omløb

Falske mails, der øjensynligt ser ud til at komme fra journalister ansat på Ekstra Bladet, er i øjeblikket i omløb.

I mailen kan der blandt andet stå, at man med et unikt tilbud kan få omtale i Ekstra Bladet ved at betale et større pengebeløb.

De omtalte mails er falske, skal ikke svares og bør slettes.

Det giver Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Henrik Qvortrup anledning til at minde om følgende:

- Det er ikke noget, som Ekstra Bladet på noget tidspunkt har i sinde at sende ud, og derfor opfordrer jeg til, at man sletter mails, man har modtaget med den ordlyd.

- Er man i tvivl, om en mail fra Ekstra Bladet er troværdig, er man altid velkommen til at kontakte redaktionen.