Ekstra Bladet-ansatte genoptager arbejdet

Ekstra Bladets redaktionelle medarbejdere genoptager arbejdet fredag eftermiddag. Det er blevet besluttet på et medarbejdermøde fredag formiddag.

Dermed vender medarbejderne tilbage til arbejdet efter den strejke, der startede onsdag som følge af Ekstra Bladets beslutning om at virksomhedsoverdrage redaktionssekretariatet på bladet til Wunderkind og samtidig rykke fem ud af syv redaktionelle stillinger fra Aarhus til København.

- Vi er rigtig glade for, at medarbejderne har genoptaget arbejdet, og vi vil nu fortsætte dialogen med tillidsfolkene på Ekstra Bladet, siger Knud Brix.

Netop virksomhedsoverdragelsen til Wunderkind og Wunderkind-direktør Anders-Peter Landerts udtalelser til Mediawatch om, at han ikke ved, om der er stillinger til alle Ekstra Bladet-ansatte, har skabt stor bestyrtelse blandt medarbejderne, siger tillidsrepræsentant James Kristoffer Miles til Mediawatch.

- Der er stor fortørnelse over, hvad han siger. Folk føler, det stritter i alle retninger. Det er rystende for medarbejdere på Ekstra Bladet at læse, at han ikke ved, hvilke overenskomster han vil placere folk på. Vi gør os ingen forestillinger om, at han ikke ved, at det er DJ-ansatte, han modtager, siger James Kristoffer Miles.

I alt skal der ifølge Ekstra Bladets ledelse findes besparelser for omkring 15 mio. kroner. Primært som følge af forhøjede udgifter til papir, tryk og distribution.

Også på Politiken har der været arbejdsnedlæggelser, men de er vendt tilbage på arbejde torsdag.