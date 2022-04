Ekstra Bladet-chef: - Henrik skylder nogle svar

Kan Henrik Qvortrup være vært for en kritisk podcast om medier, når han selv nægter at stille op til interview? Ja, siger Ekstra Bladets nye ansvarshavende chefredaktør, Knud Brix

Henrik Qvortrup er gået i flyverskjul.

Det - og ikke så meget andet - står klart, efter at han mandag stoppede som ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet med øjeblikkelig virkning.

Siden da har Ekstra Bladet uden held forsøgt at få et interview med journalisten, der har gjort det til sit varemærke at gå skånselsløst efter at konfrontere kendte, politikere og magthavere.

Det er ellers planen, at Henrik Qvortrup skal fortsætte med at være vært for mediepodcasten 'Q&CO' og løbende lave analyser om dansk politik. Men kan man stå i spidsen for en kritisk podcast om medier, hvis man selv nægter at stille op til interview?

- Ja, lyder det fra den nyudnævnte ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet, Knud Brix.

- Henrik Qvortrup er en fremragende politisk kommentator, han er god i sit medieprogram, og vi går ind i et valgår, hvor det er rart at have ham på holdet.

- Men lige nu synes jeg faktisk, at Henrik skylder nogle svar. Derfor ved jeg da også, at journalisterne på Ekstra Bladet bruger en del krudt på at stille de spørgsmål, som alle stiller sig selv, nemlig 'var det der en fyring?', og 'hvad skete der egentlig?' og så videre, siger Knud Brix.

Ekstra Bladets nye ansvarshavende chefredaktør, Knud Brix. Foto: Anthon Unger

'Uheldigt'

Han slår fast, at det ganske rigtigt er ham, der har besluttet, at Qvortrup kan fortsætte på Ekstra Bladet, men at han ikke vil være med til 'at frede' den tidligere chefredaktør.

- Kan du stå inde for, at han er gået i flyverskjul?

- Nej, jeg synes da, at det er uheldigt. Henrik er en mand, der slår hårdt, så jeg ville da gerne have, at han selv svarede på spørgsmål. Men det er jeg sikker på, at han gør på et tidspunkt. Og indtil da må vi jo bare insistere på at prøve at få svar, siger Knud Brix.

- 'Q&CO' er en podcast, der går kritisk til mediebranchen. Vi har en journalist, hvis fornemmeste opgave er at udstille hykleri i mediebranchen, men lige nu er han selv gået i flyverskjul, fordi han ikke har lyst til at udtale sig. Hvordan synes du, det ser ud?

- Helt ærligt så kigger folk jo på det og tænker 'hvad sker der'. Det kan jeg godt forstå. Men det må du jo spørge Henrik om. Det er Henrik, der lige nu ikke stiller op.

- Men du er jo siden i mandags Henriks chef og har ansvaret for, hvad han gør som journalist her på Ekstra Bladet?

- Ja, og hvad der specifikt er af aftale der, det kan jeg ikke fortælle dig. Jeg kan bare sige, at på et tidspunkt skal vi nok få ham ind i det her studie, og på det tidspunkt håber jeg da virkelig, at han har svaret på nogle af de spørgsmål, som jeg godt forstår, at folk har.

- Ville du godtage det, hvis det kom fra en politiker? At han lige skal bruge et par uger på at sunde sig, før han stiller op?

- Nej, jeg ville da gøre det samme, som vi gør nu, nemlig at forsøge at få nogle svar.

Henrik Qvortrup stoppede som ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet i mandags - med øjeblikkelig virkning. Foto: Jonathan Damslund

Intet ultimatum

- Kan Henrik Qvortrup lave 'Q&CO' uden at have stillet op til interview først?

- Jeg kommer ikke til at sætte begrænsninger op for, at man kun kan være ansat på Ekstra Bladet, hvis man gør sådan og sådan offentligt. Men jeg håber virkelig, at Henrik har svaret på nogle spørgsmål inden. Og jeg kender ham, så det ville jeg faktisk også forvente af ham.

- Så han kan godt være vært på et mediekritisk program, selv hvis han i givet fald ikke har stillet op til interview?

- Henrik svarer forhåbentlig på de her spørgsmål. Jeg kan godt høre, at det er sådan lidt en snakken-udenom, men jeg kommer ikke til at sige, at nogen skal gøre sådan og sådan.

- For hvor meget skal han så svare på? Hvis han svarer på tre spørgsmål, er det så nok? Er fem nok? Hvad hvis han svarer udenom, kan han så blive vært, spørger Knud Brix.