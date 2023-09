Ekstra Bladet-effekten: Nu har René fået sin Tesla

Mere end et år skulle der gå, inden René Holm Petersen kunne sætte sig bag rettet i den Tesla, som han i april måned sidste år betalte 490.000 kroner for. Men nu - og med hjælp fra Ekstra Bladet - er det langt om længe lykkedes ham at få sin bil, omend det har kostet ham dyrt

- Jeg er glad for, at jeg har fået min bil. Men jeg må indrømme, at det nager mig, hvad jeg har skullet gå igennem for at få den, siger han.

Sandt mareridt

Som Ekstra Bladet beskrev i oktober sidste år, endte Rene Holm Petersen i et sandt mareridt, efter han havde købt bilen gennem KB Auto, der var ejet af Kjeld Bjerg Nielsen, som er svigerfar til den fallerede direktør i Scanleasing, Peter Larsen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er KB Auto blevet en del af sagen omkring det fallerede leasingprojekt Scanleasing, der med ejer Peter Larsen i spidsen levede af at lease luksusbiler ud til blandt andre kendte.

Efter mere end et års tovtrækkeri kan Rene Holm Petersen nu køre i sin Tesla. Foto: Ernst van Norde

Efter Rene Holm Petersen havde overført 490.000 kroner, kunne han pludselig ikke få sin bil. I stedet har KB Auto pludselig indtalt på hans telefonsvarer, at alle selskabets midler er blevet beslaglagt, og at han skal kontakte politiet.

Politiet vender tilbage til René Holm Petersen og bekræfter, at bilen er købt, og derfor mener politiet ikke, at det er en politisag.

Afvist

I mellemtiden er KB Auto gået konkurs, og René Holm Petersen må i stedet kontakte den advokat, der er udpeget som kurator og skal rydde op i konkursboet.

Men selv om René Holm Petersen kan dokumentere, at han har købt og betalt for en Tesla hos KB Auto, og politiet har bekræftet, at bilen stod i Tyskland, ville kurator ikke udlevere bilen: Hans krav blev afvist.

Derfor valgte han i marts måned at invitere Ekstra Bladet med til møde 28. marts 2023 hos advokatselskabet Lundgrens, der er udpeget som kurator i sagen. Her indledte advokatselskabet med at konkludere, at det ville blive et kort møde, idet de ville afvise hans krav.

Bilen er indtil videre endt med at blive et særdeles dyrt bekendtskab, idet Rene Holm Petersen selv skulle betale for at få bilen til Danmark. Foto: Ernst van Norde.

Men efter Ekstra Bladet sendte en række opklarende spørgsmål til selskabet og et dertilhørende tovtrækkeri, endte Lundgrens med at at undersøge sagen, og i maj sendte kurator Pernille Bigaard følgende til Ekstra Bladet:

'Idet boet som bekendt er uden midler, har kurator forespurgt kreditorerne, om de ønskede at stille sikkerhed for en fordringsprøvelsessag. Der var imidlertid ingen kreditorer, som ønskede at stille sikkerhed, og René har derfor fået grønt lys til at afhente bilen i Tyskland mod at afholde samtlige omkostninger (herunder tysk skat, opbevaringsgebyr mv.).'

Kæmpe ekstraregning

René Holm Petersen har nu hentet bilen. Han har ikke gjort regnestykket endeligt op, men han vurderer, at han er endt med en ekstraregning på omkring 200.000 kroner.

- De penge har jeg gjort krav på i konkursboet. Jeg ved godt, at der ikke er noget at komme efter, men det er et princip, og det holder jeg fast i. Det kan ikke være rimeligt, at jeg skal betale så meget ekstra for en bil, jeg allerede har købt og betalt, siger han.

- Fremadrettet betaler jeg ikke for noget, jeg ikke har fået. Det er let at være bagklog. Jeg troede, at en handel ville være en handel, men at man skulle igennem alt det, havde jeg i min vildeste fantasi ikke troet. Og det går over min fatteevne, at en bilforhandler kan være så kynisk, siger han.