Ekstra Bladet erfarer: Vaccinations-kalender forsinkes igen

Slutdatoen for, hvornår alle danskere er vaccinerede, rykkes til september, erfarer Ekstra Bladet

Først et godt stykke inde i september kan danskerne forvente at være færdigvaccinerede, erfarer Ekstra Bladet.

Det er to uger senere end hidtil ventet.

Forsinkelsen skyldes ifølge Ekstra Bladets oplysninger bl.a., at Danmark i juni og juli modtager 1,4 millioner færre Moderna-vacciner end forventet.

Samtidig ser godkendelsen af vaccinen fra Curevac ud til at trække ud - dog er der udsigt til, at vi får leveret 300.000 flere doser af Pfizer-vaccinen i juni og juli. Det er kommet frem på et møde mandag eftermiddag med Folketingets sundhedsordførere, erfarer Ekstra Bladet.

Alvorlige blodpropper

Dog bliver der nu mulighed for, at den skrottede vaccine fra firmaet Johnson & Johnson kommer tilbage i det danske vaccinationsprogram.

Sundhedsmyndighederne har således fået til opgave at genvurdere beslutningen om, at vaccinen er blevet taget ud af programmet.

Samtidig oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke til DR, at myndighederne også skal genoverveje, om vaccinen fra AstraZeneca skal tilbage i programmet.

Det er forventningen, at det vil tage omkring 14 dage at lave de nye vurderinger.

De to vaccinener blev taget ud af vaccinationsprogrammet sammen med AstraZeneca-vaccinen, efter at det var kommet frem, at den kunne medføre alvorlige blodpropper i meget sjældne tilfælde.