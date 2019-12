Ekstra Bladet får nye chefredaktører

Ekstra Bladet får to nye chefredaktører, der med reference til ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen har ansvaret for hvert sit område.

Pernille Holbøll, 37, bliver chefredaktør for Breaking, som er Ekstra Bladets nyhedsmotor. Hun får desuden ansvaret for at gøre ekstrabladet.dk endnu stærkere, både nyhedsmæssigt og i måden at fortælle historier på.

- Jeg ser sindssygt meget frem til at fortsætte arbejdet med Danmarks absolut dygtigste, mest inspirerende og kompromisløse medarbejdere og sammen sikre, at Ekstra Bladet hver eneste dag bliver ved med at være relevant for danskerne, siger Pernille Holbøll.

Pernille Holbøll er ny chefredaktør på Ekstra Bladet. Foto: Jakob Boserup

Kæmpe gravergruppe

Kristoffer Eriksen, 33, bliver chefredaktør for Dagsorden, der formentlig er Danmarks største gravergruppe med mere end 20 journalister, der hver dag vil udfordre alle, der har magt inden for politik, erhverv og i samfundet.

- Jeg glæder mig enormt meget til at arbejde på Ekstra Bladet, hvor konfronterende og kritisk journalistik er så rodfæstet.

- Det er der brug for - mere end nogensinde. Og jeg vil sammen med de dygtige journalister herinde gøre alt for, at magthaverne også i fremtiden vil ønske Ekstra Bladet hen, hvor peberet gror - måske endda forsøge at lukke os, siger Kristoffer Eriksen om sin nye rolle.

Kristoffer Eriksen er ny chefredaktør på Ekstra Bladet. Foto: Jakob Boserup

En helt ny tid

Poul Madsen mener, at de nye chefredaktører indvarsler en helt ny tid:

- Pernille og Kristoffer er opvokset i den digitale verden og vil derfor på enestående vis kunne udvikle og tilføre Ekstra Bladets banebrydende journalistik en ny dimension på de digitale mediers præmisser, og i offentligheden vil de give Ekstra Bladets journalistik en moderne stemme, siger Poul Madsen.

Pernille Holbøll og Kristoffer Eriksen indtræder i Ekstra Bladets chefredaktion 1. januar 2020.

Bag om de nye chefredaktører Pernille Holbøll har siden 2017 været digital chef på Ekstra Bladet, og før det bl.a. nyhedschef på MetroXpress og redaktionschef på TV2 Nyhederne. Kristoffer Eriksen har indtil for nyligt være nyhedschef på det nu hedengangne Radio24syv. Før det var han bl.a. vært på DRs Detektor og morgenvært på Radio24syv.

