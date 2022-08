Ekstra Bladet får nye chefredaktører

Ekstra Bladet udvider chefredaktionen med to mand.

Foruden Knud Brix, der er ansvarshavende chefredaktør, udnævnes Asger Juhl således til journalistisk chefredaktør, mens Anders Borup Sørensen fremover skal være administrerende chefredaktør.

Det oplyser Knud Brix til Ekstra Bladet.

- Vi sætter nu det stærkest mulige hold, der skal bringe Ekstra Bladet ind i en fremtid, hvor det digitale vil spille en hovedrolle, men hvor vi samtidig skal bevare Ekstra Bladets anarkistiske, magtkritiske sjæl.

- Asger Juhl og Anders Borup er med deres fremragende evner de helt rigtige til at sikre denne udvikling, siger Knud Brix.

42-årige Asger Juhl har en fortid som chefredaktør på radiokanalen Den Uafhængige, mens Anders Borup Sørensen på 33 år bliver forfremmet fra sin nuværende stilling som ledende redaktør på Ekstra Bladet. Tidligere har han blandt andet været chefredaktør på bold.dk.

Asger Juhls opgave bliver ifølge Knud Brix at ’udvikle og drive Ekstra Bladets magtkritiske journalistik og udbygge Ekstra Bladets position som landets førende tabloide og mest dagsordensættende medie’.

- Jeg er fuldstændig overbevist om, at Ekstra Bladet gør Danmark til et bedre land med magtkritisk og insisterende journalistik. Min opgave bliver at drive Ekstra Bladets journalistik fremad og sørge for, at vores historier får endnu større gennemslagskraft, siger Asger Juhl om jobbet som journalistisk chefredaktør.

En af Anders Borups primære opgaver bliver at have fokus på Ekstra Bladets digitale udvikling.

- Jeg ser et kæmpestort potentiale i at udvikle Ekstra Bladet yderligere. Vi skal fortsætte med at vokse på sidevisninger, besøg og brugere på ekstrabladet.dk, samtidig med at vores digitale betalingsprodukt styrkes og bliver endnu mere attraktivt for brugerne, siger han og fortsætter:

- Vi kan se, hvordan folk søger os, når vi sætter dagsordenen, og der sker noget stort i ind- og udland, og brugerne vil også gerne betale for vores journalistik. Det skal vi have sat yderligere skub i, for Ekstra Bladet skal være det største og stærkeste digitale medie i Danmark, siger Anders Borup Sørensen.

Anders Borup Sørensen tiltræder officielt som chefredaktør 1. september, mens Asger Juhl først tiltræder 10. oktober.