Ekstra Bladet fejrer friheden

- Vi glæder os over, at danskernes frihed er på vej tilbage. Det er ikke et sekund for tidligt, siger Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Henrik Qvortrup.

Alle mundbind er snart på vej i skraldespanden. Her til morgen kan du dog få en avis i bytte i stedet i Aarhus og København. Foto: Marius Renner

Fra næste uge vil livet i Danmark i langt mindre grad blive præget af coronavirus. I hvert fald bliver alle corona-restriktioner for personer i Danmark fortid fra på tirsdag, og det skal fejres allerede i dag, mener chefredaktøren.

Derfor bytter Ekstra Bladet her til morgen et af dine mundbind ud med en avis omkring Banegårdspladsen i Aarhus og ved Nørreport i København.

- Der er nok mange, der ligger inde med rigelige mængder mundbind, men dem kan der stadig komme noget godt ud af. Så find Ekstra Bladets folk i Aarhus eller København og få en god, kritisk avis i bytte for et af dine mundbind, siger Henrik Qvortrup, der lover fortsat af holde øje med magthaverne - også selv om de nu løsner grebet om danskerne:

- Mundbindet har aldrig været en mundkurv for os på Ekstra Bladet, så vores kritiske linje vil være den samme - coronarestriktioner eller ej.