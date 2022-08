Ekstra Bladet får to nye chefredaktører ombord i ledelsen. Det vil Ekstra Bladets læsere komme til at mærke, lover de nye ledere

Knud Brix får nyt selskab i chefredaktionen på Ekstra Bladet.

Det sker, når Asger Juhl og Anders Borup Sørensen kommer med på holdet som henholdsvis journalistisk chefredaktør og administrerende chefredaktør.

Kommer hjem

Når Asger Juhl stempler ud fra sit nuværende job som chefredaktør på radiokanalen Den Uafhængige og i stedet rykker ind på Rådhuspladsen, kommer han med egne ord hjem.

- Jeg har altid set Ekstra Bladet som den vigtigste avis i Danmark. Og lige meget hvor jeg har været, så har jeg prøvet at lave Ekstra Bladet, fortæller Asger Juhl, der for første gang satte sine ben på bladet i 2004 som praktikant.

Annonce:

- På Radio24Syv og på Den Uafhængige, hvor jeg har været senest, så har jeg tænkt: ‘okay, i virkeligheden er det jo Ekstra Bladets journalistik, jeg skal lave’. Så jeg føler på mange måder også, jeg kommer hjem.

Går efter magthaverne

Det er først og fremmest magtkritisk journalistik, der er på dagsordenen for den 42-årige tidligere radiovært.

- Ekstra Bladet skal afsløre de ting, som magthaverne ikke vil have frem. Og så skal vi skære igennem alt deres politikersnak og alt det, de har forberedt, de skulle sige. Vi skal afsløre det, de ikke har lyst til at sige.

Du siger, at du er overbevist om, at Ekstra Bladet gør Danmark til et bedre land? Hvorfor?

- Det er jeg fuldstændig overbevist om. Det gør pressen i det hele taget og Ekstra Bladet i særdeleshed, siger Asger Juhl og uddyber:

- Hvis det ikke var for en fri presse, så ville dem, der har magt i verden og i Danmark, begynde at misbruge den. Der er bare nogle dynamikker i folk på toppen af samfundet, at de begynder at misbruge deres magt, hvis ikke de bliver holdt i skak. Og Ekstra Bladet holder magthaverne i skak.

Annonce:

Eksperimenterer med udgivelserne

Som stifter og chefredaktør på Den Uafhængige har Asger Juhl selv været med til at lægge en kreativ og eksperimenterende linje for, hvordan mediet er udkommet. Eksempelvis i kommentarsporet på et Facebook-opslag.

De nytænkende idéer håber den kommende journalistiske chefredaktør at hive med over på Ekstra Bladet.

- Jeg kunne godt tænke mig at udkomme på alle mulige måder. For eksempel med en seddel i en kage til en magthaver, som holder en reception, men som ikke vil give interview.

Hvordan kommer Ekstra Bladets læsere til at kunne mærke, at du er med ved roret?

- Det er jeg selv rigtig spændt på. Men jeg tror godt, jeg kan love, at man kommer til at mærke det.

Digitale ambitioner

Asger Juhl og Knud Brix får i chefredaktionen selskab af Anders Borup Sørensen. Han kommer fra en stilling som ledende redaktør på Ekstra Bladet og har tidligere været chefredaktør på Bold.dk.

På den nye post er hans særlige opgave at fortsætte Ekstra Bladets digitale udvikling.

Annonce:

- En af mine hovedambitioner er, at Ekstra Bladet skal være det største og stærkeste digitale medie i Danmark, og jeg glæder mig enormt meget til at fortsætte den digitale udvikling, som vi allerede er inde i, fortæller Anders Borup Sørensen.

- Vi skal fortsætte med at vokse på sidevisninger, besøg og brugere på ekstrabladet.dk, og så skal vores digitale betalingsprodukt EB+ styrkes yderligere. Vi skal have fat i endnu flere brugere, være de hurtigste på breaking og sætte dagsorden med stærk magtkritisk journalistik.

Skal læserne forvente store forandringer på eb.dk?

- Ja, jeg tør godt love, at vi skal til at arbejde med udtrykket på ekstrabladet.dk, så brugeroplevelsen svarer til det kalenderår, vi befinder os i. Det vil betyde ændringer, men det er for tidligt at løfte sløret for det endnu.

Du er 33 år og den yngste i ledelsen. Hvordan ser du din erfaring i forhold til at skulle være administrerende chefredaktør?

Annonce:

- Jeg kender Ekstra Bladet enormt godt og bladets helt særlige ånd og kultur, og så har jeg otte års ledererfaring fra andre danske medier med i rygsækken, så jeg føler mig egentlig ret godt rustet til opgaven, fortæller Anders Borup Sørensen, der første gang gik ind ad Ekstra Bladets døre for over ti år siden som praktikant.

- Det lyder jo som en kæmpe kliche, men det er det ultimative drømmejob, og jeg glæder mig bare til at komme i gang.