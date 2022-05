Ekstra Bladet i Texas: - Jeg forlader aldrig mit hjem uden et våben

HOUSTON, TEXAS (EKSTRA BLADET):

I flere dage har politiet været talstærkt til stede ved den magtfulde våbenlobbyorganisation NRA’s årlige kongres i Houston, Texas.

Med hegn og heste, der kæmper mod varmens 35 grader, har betjentene forsøgt at adskille op mod 55.000 fremmødte NRA-medlemmer og flere hundrede anti-våben demonstranter, der har taget opstilling foran kongrescentret.

Kongressen finder sted blot få dage efter, at en 18-årig mand skød og dræbte 19 børn og to voksne på en skole i Uvalde 450 kilometer væk, og det er demonstranterne kommet få at markere.

- Morder! Morder! Morder! råber de i kor, når medlemmerne forlader centret, uanset om det er kvinder og børn, unge eller gamle eller personer i kørestole.

En af dem, der fik demonstranternes vrede at føle, er pensionisten Jim, som Ekstra Bladet fangede kort tid efter.

- De generer mig ikke. Ignorance er normalt, og de har ingen idé om, hvad de taler om. Vi bruger våben til at beskytte penge, vi bruger våben til at beskytte politikere, vi bruger våben til at beskytte mange forskellige ting. Hvorfor skal vi ikke også bruge våben til at beskytte vores børn?, siger han.

På demonstranternes bannere og skilte står der med store bogstaver, at de kræver en strammere våbenlov, og at NRA har “blod på hænderne”, når de ifølge dem vælger våben over børneliv.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jim lytter ikke til våben-kritikken. Foto: Ditte Lynge

Imod strammere våbenlov

Jim købte sit første våben som 15-årig og ejer i dag cirka 10 pistoler og rifler. Han mener ikke, at en strammere våbenlov vil gøre en forskel. Tværtimod vil den bare gøre det svære for lovlydige borgere at kunne beskytte sig selv, påpeger han:

- Du kan ikke lave love, der afholder skøre mennesker fra at anskaffe våben. Det er umuligt.

Men det vil gøre det sværere for dem at få fat på, og ….

- Nej, nej det vil ej, siger Jim og ryster på hovedet.

Love kan gøre sådan, at lovlydige borgere ikke køber våben, men det afholder ikke de kriminelle fra at skaffe dem. Hvorfor ikke placere nogen på skolerne, som kan beskytte børnene?”

Men våben beskyttede dem ikke for tre dage siden, da 19 børn blev dræbt…

- Det var, fordi der ikke var nogen på stedet med en pistol. Har du nogensinde bemærket, at de aldrig begår de her masseskyderier på steder, hvor de ved, at folk vil bære våben? Det gør de aldrig! Det kræver et godt menneske med et våben at stoppe et skidt menneske med et våben, siger Jim.

Han trækker sig væk, tager sig til hovedet og er tydeligt påvirket, da vi begynder at tale om skoleskyderiet i Uvalde knap 450 kilometer fra Houston, hvor en 18-årig i en blodrus skød og dræbte 19 børn og to voksne.

- Jeg skyder ikke mere. Jeg har ikke affyret en riffel i ti år. Jeg har ikke affyret nogen af mine pistoler i fire år, men hvis en situation som den på skolen var sket, mens jeg havde været der, så havde der ikke været så mange døde, siger han og går væk igen.

- Undskyld, men det her gør mig rasende. Vi har en forpligtelse til at beskytte vores børn og os selv.

Er det derfor, at du har våben i dit hjem?

- Personligt, hvis der er nogen, der angriber mig, så vil jeg langt hellere kunne forsvare mig selv. Det samme gælder min hustru.. Lad mig fortælle dig noget. Min søn har boet i Europa i mange år. Han har aldrig ejet et våben og har altid været meget imod dem, indtil han flyttede herover for et år siden. Nu opbevarer han et våben i sit hus for at beskytte sig selv.

Synes du, det er den rigtige vej at gå?

- Ja, det gør jeg! Du kommer ikke til at slippe af med skøre mennesker. De forsvinder ikke bare. Så du skal kunne forsvare dig mod dem.

Journalister forment adgang

Ude på gaden er det ikke kun demonstranter, politiet er sat ind for at holde på afstand. Også de mange medier, der er mødt op for at dække NRA-kongressen, skal blive bag hegnet.

Forud for det årlige møde har medier fra USA og resten af verden kunnet anmode om en plads i den hellige våbengral. Men, understreges det på hjemmesiden, er der desværre ikke plads til udenlandske journalister i det mere end 50.000 kvadratmeter store kongrescenter.

Da Ekstra Bladet alligevel forsøger at nærme sig bygningen, går der ikke mere end 10 sekunder, før vi bliver sendt væk. Det samme gentager sig flere gange.

- Det er ordre fra NRA, lyder svaret fra en kvindelig betjent, da Ekstra Bladet spørger hvorfor.

Dagen efter er vi tilbage ved kongrescentret, men modsat sidst dukker vi nu op som medlemmer af lobbyorganisationen. Et årsmedlemsskab koster 45 dollars, men så får du også lov til at vælge, om du vil have en kasket, en camouflagefarvet sportstaske eller en kniv i velkomstgave.

Og så får alle betalende medlemmer gratis adgang til kongrescentret hele weekenden. Ekstra Bladet forsøger endnu engang at nærme sig stedet, og denne gang lykkes det.

Vi er inde i våbenelskernes paradis!

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så velkomstgaverne ud.

Fordelt over flere tusinde kvadratmeter er uendelige rækker med våben i alle størrelser, farver og prisklasser. Her kan 55.000 våbenglade deltagere få virtuel skydetræning, deltage i workshops som ‘Reloadling like a master’ (‘Genlad som en mester’) og ‘Refuse to be a victim’ (‘Nægt at vær et offer’) eller stå i kø i op mod otte timer for at overvære den tidligere præsident Donald Trumps tale.

Mellem boderne med våben kan de fremmødte købe popcorn, burgere og colaer i størrelse XL. Og mangler de en pels, der passer til riflen, findes det også i kongrescentret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Våben var ikke en mangelvare til kongressen. Foto: Ditte Lynge

Forlader aldrig hjemmet uden våben

Midt mellem shotguns og semiautomatiske Glock-pistoler står Lisa Hancock med sin mand.

Parret har været medlem af NRA, så længe de kan huske, ligesom deres familier før dem også var dedikerede medlemmer. I dag har de en større samling våben, og de kan ikke finde på at forlade hjemmet uden at have et af dem på sig.

- Det er bedre at være forberedt på det værste, men det er ikke kun min egen beskyttelse, jeg gør det for. Det er også, hvis der sker noget rundt om mig. Så vil jeg kunne beskytte dem, siger Lisa Hancock.

- Vi vil alle sammen gerne bo i en verden, hvor våben ikke er nødvendige, og hvor ingen behøver bekymre sig om sikkerhed og beskyttelse, men desværre er vores verden ikke klar til det endnu.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lise Hancock forlader aldrig sit hjem uden et våben, siger hun. Foto: Ditte Lynge

Føler du dig mere sikker, når du har et våben på dig?

- Ja, jeg er ikke særligt høj, måske 1.60 meter, så når vi går ud sammen og bliver adskilt, hvis den ene eksempelvis skal på toilettet, så giver det mig en ekstra følelse af sikkerhed.

- Det har aldrig været nødvendigt at bruge det, men det, føler jeg, er mere held end forstand. Jeg vil hellere skyde en i knæet end at tage deres liv, men nogle gange må du reagere hurtigt, og hvis der er nogen onde mennesker, der gør noget ondt, er du nødt til at beskytte dig mod dem.

Datter skal våbentrænes

Ved en stand med amerikanskproducerede rifler står Alex Baal. Han har arbejdet for virksomheden i ti år og kan ikke forestille sig en hverdag uden våben.

- Det betyder meget for min hustru og jeg. Det er en hobby, vi har sammen. Vi bor i Nevada og bruger meget tid på at tage ud og skyde sammen, både når vi er alene, og når vi hænger ud med vores venner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Alex Baal vil lære siden datter at skyde, så snart hun bliver gammel nok til at holde et våben. Foto: Ditte Lynge

Parret har en datter på et år, og så snart hun er stor nok til at holde et våben selv, skal hun også med ud på skydebanen.

Hvordan er det som far til en lille pige at høre om et masseskyderi som det i Uvalde? Får du lyst til at fjerne alle våben fra gaden eller gå ud og købe flere?

- Det er tragisk, hvad der skete i Uvalde. Det er forfærdeligt. De flestes reaktion er at gå ud og sige, at de vil forbyde våben, men det er ikke vejen frem. Sikkerheden kunne have været meget bedre på skolen. Hvorfor var der ikke en bevæbnet betjent på skolen, som kunne have stoppet ham?, spørger Alex Baal og deler dermed samme undren, som alle andre til våbenkongressen, Ekstra Bladet taler med.