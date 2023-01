Ekstra Bladet-journalister hædres med fornem pris

Hvert år bliver Victor-prisen uddelt for at hædre en kritisk journalistisk bedrift eller præstation.

Sidste år gik prisen til B.T.-journalisten Jacob Friberg for hans dækning af Statsministeriets sms-skandale, men i år forbliver præmien inden for Ekstra Bladets egne rækker på Rådhuspladsen.

Årets pris går nemlig til de to Ekstra Bladet-journalister Stefan Weichert og Emil Filtenborg for deres dækning af krigen i Ukraine. Ifølge Knud Brix, ansv. chefredaktør hos Ekstra Bladet, var det noget nær en no brainer.

- Prisen går til Stefan og Emil, fordi de i dækningen af krigen i Ukraine er gået den ekstra mil og var ved at betale for det med deres liv som følge af den ekstra indsats, de gang på gang lagde for dagen, siger Knud Brix.

Ekstra Bladets udsendte Emil Filtenborg og Stefan Weichert blev transporteret fra ét hospital til et andet natten over, efter de blev skudt. Privatfoto

Knud Brix lægger dog vægt på, at det er ikke er et plaster på såret, at hæderen går til Weichert og Filtenborg. Selvom begge var i overhængende livsfare, mens de flygtede væk fra flyvende projektiler i en skudpunkteret bil, så taler parrets journalistiske præstationer for sig selv.

- Der er slet ikke tale om en trøstepræmie.

- Stefan og Emil har gjort sig bemærket med reportager i international klasse og vist, at man ikke behøver at være en feteret krigskorrespondent for at dække en væbnet konflikt på forbilledlig og ukuelig maner, fortæller Knud Brix.

- Deres journalistiske præstation er uden tvivl i Victor Andresens-ånd, og derfor er de to de rette vindere af årets Victor-pris.

Journalist Stefan Weichert og fotograf Emil Filtenborg Mikkelsen var på reportage i det østlige Ukraine omkring byen Ohtyrka, da de blev ramt af skud. Foto: Emil Filtenborg

Vinderne: Meget rørende

Begge vindere fortæller til Ekstra Bladet, at det var overvældende at vinde prisen.

- Jeg sætter stor pris på det, jeg føler også, at det er meget personligt fra Knud (Brix, red.). Når man ser på dem, som har modtaget prisen før, så er det noget af en ære, når man ser på deres bedrifter. Det er et stort skulderklap. Knuds ord betyder enormt meget. Vi tog ikke afsted for vores egen skyld, men for at sætte fokus på ukrainernes situation, siger en rørt Stefan Weichert til Ekstra Bladet.

Emil stemmer i.

- Det er meget rørende at få den anerkendelse fra Knud og medarbejderforeningen. De har været enormt støttende i det her, fortæller Emil, der var tæt på at miste sit ben, efter han blev ramt af skud i Ukraine.

- Jeg har det noget bedre. Jeg var lige ved at miste benet, men det fik jeg lov til at beholde. Nu kan jeg bøje benet 90 grader, og jeg kan gå, og det bliver kun bedre. Målet er selvfølgelig at komme tilbage til Ukraine, fortæller han.

Han håber at kunne vende tilbage til Ukraine til april og trods de voldsomme oplevelser, han har derfra, er det ikke noget, der afskrækker ham.

- Jeg har ikke haft mareridt om oplevelsen. Jeg har haft ét mareridt, og det var, at jeg var på en reggae-bar, som jeg ikke kunne finde vej ud fra, griner prisvinderen.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg reagerer, når jeg kommer derned, men det må jeg finde ud af, supplerer han i en mere seriøs tone.

Også Stefan Weichert glæder sig til at vende tilbage:

- Jeg har det godt, jeg har næsten fuld mobilitet i min skulder og er langsomt kommet mig siden februar, men jeg kommer selvfølgelig aldrig til at glemme, hvad der skete. Nu skal jeg tilbage til Ukraine, og jeg glæder mig til at lave meget mere journalistik, for krigen er langt fra slut. Desværre, fortæller han.

Inspirerer andre

Ud over et utvivlsomt heltemod hos Stefan Weichert og Emil Filtenborg håber Ekstra Bladets chefredaktion, at Victor-vindernes journalistiske arbejde kan inspirere andre journalister til at gå all in i deres journalistik og ikke gå efter anerkendelsen.

- Jeg håber ikke, at det får folk til at drage ud i verden for at være Instagram-korrespondenter, men rettere at det inspirerer andre journalister til drage ud i verden for at jagte de store historier.

- For det er om noget, hvad Stefan og Emil har gjort.

Både Stefan og Emil er mærket af skuddene den dag i dag. Foto: Stefan Weichert

Prisen, der er opkaldt efter Ekstra Bladets legendariske chefredaktør Victor Andreasen, er blevet uddelt siden 1980 til en journalist, forfatter, fotograf eller tegner, hvis virke i særlig grad lever op til den kritiske journalistik, Ekstra Bladet symboliserer.

