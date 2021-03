Ekstra Bladet lukker nationens kommentarspor

Søndag morgen har visse, garvede nationen!-brugere formentlig fået kaffen galt i halsen ved opdagelsen af, at nationen!-kommentarsporet på ekstrabladet.dk er pist væk.

Og der er ikke tale om en teknisk fejl.

Ekstra Bladets konstituerede ansvarshavende chefredaktør, Pernille Holbøll, har sammen med chefredaktør Kristoffer Eriksen besluttet at lukke ned for nationen!-kommentarsporene på ekstrabladet.dk.

Det sker for at komme de mange anonyme og hadefulde kommentarer til livs.

- Kommentarsporet har udviklet sig uhensigtsmæssigt, og jeg mener, det er uansvarligt af os ikke at tage konsekvensen, siger Pernille Holbøll.

- Det handler både om sexisme, racisme, chikane og meget andet, og det har udviklet sig til fuldstændigt vanvittige og uberettigede kommentarer uden nogen som helst substans eller relevans. Det er totalt uacceptabelt.

Er blevet værre

Pernille Holbøll fremhæver en undersøgelse fra TV2 fra 2021, der viser, at 68 procent af danskerne afholder sig fra at deltage i den offentlige debat netop på grund af grimme kommentarer og hadbeskeder, og at det er 'dybt problematisk'.

- Men er det ikke også vigtigt at sikre en fri debat?

- Jo, det er det. Men vi lukker ikke for nogen fri debat, og vi lukker heller ikke for nationen, men vi lukker for nationens kommentarspor. Vi vil kigge på andre debatformater fremover, siger Pernille Holbøll.

- Er debatten i vores kommentarspor blevet værre?

- Ja, det mener jeg. 100 procent. Jeg ved ikke, om man gik og talte så grimt til hinanden før, men det er i hvert fald uacceptabelt i dag. Skulle vi have lukket det ned før? Ja, det skulle vi have gjort, og det er derfor, jeg gør det nu. Det er den rigtige beslutning.

Debatten fortsætter - i andre formater

Chefredaktionen vil i den kommende tid arbejde med at styrke debatstoffet på både ekstrabladet.dk og de sider i papiravisen, der lige nu hedder og hører under nationen!.

Man kan desuden fortsat oprette sig som bruger på Opinionen, hvor man kan deltage i debatten under alle Opinionens indlæg, hvis man opgiver sit fulde navn.

- Desuden fortsætter vi selvfølgelig også med moderation på Facebook, fordi det trods alt er en platform, vi ønsker at være til stede på, siger Pernille Holbøll.

nationen! har i mange år været kendt som det største og mest aktive debatforum, der nogensinde har eksisteret på en dansk netavis. Det var ikke usædvanligt, at der kom 10.000 nye kommentarer til om dagen.

Essensen af nationen! består

Pernille Holbøll vil heller ikke afvise, at der kan opstå nye veje for nationen! i fremtiden og takker alle dem, der har bidraget positivt, skarpt og sjovt til debatten.

- Jeg vil overhovedet ikke afvise en ny måde at dyrke det, der er det fede ved nationen!, nemlig de nære historier, hvor vi forholder myndighederne den lille mands problemer.

Pernille Holbøll vil personligt ikke savne de kommentarer, der ville være kommet under denne artikel.

- Det ville handle 0,2 procent om noget relevant. Resten ville køre på, at jeg bare er en dum, hysterisk kvinde, der ikke kan en skid, og at vi bare er bange. Det er vi ikke. Der skal nok komme masser af nye muligheder for at deltage i debatten på Ekstra Bladet.