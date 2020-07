Ekstra Bladet må vise skjulte optagelser fra plejehjem

Ekstra Bladet offentliggjorde skjulte TV2-optagelser fra et plejehjem, og dem må Ekstra Bladet blive ved med at vise

'For kun når offentligheden har hørt og set Elses smerte, forstår vi dybden af overgrebene'.

Sådan skrev Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen, i en leder mandag aften, samtidig med at Ekstra Bladet offentliggjorde skjulte TV2-optagelser fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus Kommune. Optagelser, som tv-stationen selv havde fået forbud mod at vise.

Klippene af forholdene på plejehjemmet får dog lov at blive på Ekstra Bladet. Det vil sige, at de allerede offentliggjorte klip på Ekstra Bladet må forblive på hjemmesiden. Mediet må dog ikke offentliggøre nye klip.

Det står klart, efter de to medier mødtes i byretten i København onsdag formiddag, og der blev indgået et forlig mellem de to parter.

- Forliget betyder, at TV2 kan sende en regning - det må de meget gerne. Vi anerkender, at vi har brudt ophavsretten, men det gjorde vi i en større sags tjeneste, siger Poul Madsen, efter forligets indgåelse.

Demente Else

Sagen begyndte for mange måneder siden, da familien til 90-årige, demente Else kontaktede TV2, fordi de var nervøse for, at Else ikke blev behandlet godt på plejehjemmet.

Derfor satte TV2 flere skjulte kameraer op i Elses bolig for at dokumentere plejernes svigt. Optagelserne viste, at Elses pårørende havde ret i deres frygt, og TV2 producerede derfor en dokumentar om forholdene på plejehjemmet.

Den dokumentar valgte Aarhus Kommune dog at forsøge at få stoppet, og det lykkedes både i byretten og landsretten at få medhold i det krav. Derfor må TV2 ikke vise eller beskrive i detaljer, hvad der sker på de optagelser, som har fået Elses pårørende til at flytte hende til et andet plejehjem.

Sådan virker et fogedforbud Et fogedforbud er en midlertidig afgørelse, hvor retten har bestemt, at et firma eller en person skal stoppe med at gøre en bestemt handling. Det kan være et forbud mod at sælge et produkt, som en konkurrent mener er en kopi. Eller det kan være en artikel eller en udsendelse, som en part i sagen mener bryder loven. I sagen om TV2-dokumentaren har Aarhus Kommune krævet, at optagelserne ikke bliver vist, fordi de ifølge kommunen krænker både den demente Else og de ansatte, der er blevet filmet. Det har fogedretten og senere landsretten givet kommunen ret i og derfor stoppet TV2-udsendelsen. Sagen kan senere blive ført videre ved domstolene, hvor man endelig afgør, om fogedforbuddet er korrekt, eller om TV2 senere alligevel får lov til at vise udsendelsen. Hvis man bryder et fogedforbud, kan det koste de ansvarlige en bøde eller i værste tilfælde en fængselsstraf. Fogedforbud er i øvrigt en forældet betegnelse, da forbuddet rent juridisk hedder 'Midlertidig afgørelse om forbud og påbud'. Vis mere Luk

Ekstra Bladet viste optagelserne

Mandag i denne uge valgte Ekstra Bladet uden TV2's godkendelse at vise de optagelser, som TV2 havde fået fogedforbud mod at offentliggøre. Det gjorde mediet med tilladelse fra Elses pårørende og værge.

Artiklen fortsætter under billedet:

Elses barnebarn Charlotte Ahm viser Else Marie Rask frem på sin telefon. Foto: Ernst van Norde

Årsagen til, at Ekstra Bladet valgte at vise klippene, var, at 'ingen må nogensinde igen behandles som Else. Men det kan ord alene ikke sikre. Derfor viser vi klip fra TV2's dokumentar', som Poul Madsen skrev i sin leder mandag.

Det skrev han blandt andet på baggrund af flere eksperters vurdering af, at Else blev udsat for magtanvendelse.

'Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg var rystet.'

'Det er i hendes (Elses) og i andre i samme situations interesse, at dokumentaren bliver vist. Således at vi kan få en debat og få forbedret vilkårene,' siger Lars Bjerrum til TV2. Han er læge og professor i almen medicin ved Københavns Universitet, og TV2 har tidligere fremlagt ham de klip, som Aarhus Kommune ønskede skjult fra offentligheden.

Politikere på banen

Selvom TV2 var underlagt et forbud mod at vise klippene af Elses behandling på plejehjemmet Kongsgården, er flere politikere alligevel kommet på banen, efter Ekstra Bladet offentliggjorde videoerne af forholdene.

Blandt andet kaldte den konservative formand, Søren Pape Poulsen, det en skandale, at nogen kan blive behandlet, som man ser Else blive det på plejehjemmet.

- Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan være sådan over for andre mennesker. Og jeg kan ikke forstå, at man prøver at skjule det bagefter, siger Søren Pape Poulsen til Ekstra Bladet.

Samtidig kaldte formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, forholdene for 'grusomme'. Og i går sagde ældrerådmand i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF), så, at hun ikke ville anmelde Ekstra Bladet for at have vist tv-klippene.