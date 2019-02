Ekstra Bladet nomineret til fornem pris

Nomineringen sker på baggrund af Ekstra Bladets fokus på at tage hånd om problemerne med seksuelle krænkelser i arbejdsmiljøer

From #metoo to #wedo.

8. oktober 2018 inviterede Ekstra Bladet til debatarrangement i hjertet af København på årsdagen for #metoo-kampagnen. I Imperial blev de godt 700 gæster klogere på, hvordan opgøret med magtfulde mænds sexkrænkelser havde udviklet sig.

Det arrangement har Have Kommunikation i samarbejde med Spar Nord Fonden valgt at indstille til deres årlige uddeling af Artbeat Prisen.

Artbeat Prisen 2019 Artbeat Prisen er en kulturformidlingsarrangement, der bliver afholdt årligt. I år uddeles der priser i fire kategorier: • Hovedprisen på 25.000, der uddeles til en person, en organisation eller et projekt, der inden for det seneste år har været absolut bedst til at vise retningen og sætte en ny standard inden for kulturformidling. • Særprisen, der uddeles til et projekt eller en aktør, der nytænker de kunstneriske udtryks- og formidlingsformer. Med prisen følger 15.000 kroner. • Talentprisen, der hylder en talentfuld person eller organisation inden for kulturformidling. Med prisen følger 10.000 kroner. • En ekstraordinær enkeltpris på 25.000, der i år hylder et kulturhistorisk formidlingsprojekt. Vis mere Luk

Pris for nytænkning

I midten af marts hyldes 'de personer og projekter, som forstår at kombinere det kunstnerisk nyskabende med det formidlingsmæssigt fremsynede og sætte en stærk dagsorden i et stadigt mere fragmenteret kulturlandskab'.

Og her er Ekstra Bladet nomineret til en af de i alt fire priser, der skal uddeles - nemlig Særprisen. Den gives for nytænkning af kunstneriske udtryks- og formidlingsformer.

I en mail til Ekstra Bladet skriver projektkoordinator ved Have Kommunikation Johannes Mandal, netop hvorfor juryen har valgt at indstille Ekstra Bladets arrangement til Særprisen.

'Da der den 8. oktober 2018 var 1-årsdag for #metoo, afholdt Meta Film & Ekstra Bladet et stort anlagt fyraftensarrangement i Imperial. Formålet med arrangementet var at undersøge og debattere, hvordan MeToo kan udmønte sig i konkrete handlinger, der kan forbedre arbejdsmiljøer og eliminere seksuelle krænkelser.'

'Blandt hovedtalerne var Helle Thorning-Schmidt, Thure Lindhardt og Merete Riisager, og erhvervspsykolog Louise Dinesen lancerede sin CEO-guide, der skulle hjælpe ledere med at sikre trygge arbejdsmiljøer. Samlet set udgjorde arrangementet et stærkt bud på, hvordan man ikke blot konstaterer en problematik, men også tager hånd om den.'

Ekstra Bladet er oppe mod kulturprojektet 'Lys over Lolland' og den danske komediefilm 'Ditte og Louise'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Filmproducer Louise Foldager Sørensen og den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt til arrangementet i Imperial. Foto: Tariq Mikkel Khan

Netop den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt var klar i mælet, da hun gik på talerstolen. Her lagde den 52-årige ekspolitiker ikke skjul på, at der har manglet en debat om krænkelser og sexchikane.

- Kvinder verden over har tænkt, at det var fandeme på tide, fastslog den tidligere S-formand.

Samtidig opfordrede hun de fremmødte i salen til at rejse en #wedo-bevægelse, som skal skabe forsoning mellem kønnene, så man undgår heksejagter, hvis mænd får lov at åbne op for ikke-strafbare erfaringer med sexchikane uden repressalier.

Stemningen var trods det alvorlige emne særdeles god i salen, hvor skuespillerne Sarah Boberg og Thure Lindhardt med en god portion humor fik fortalt, hvordan #metoo-kapagnen har påvirket dem i deres arbejde.

Artbeat Prisen bliver uddelt torsdag 14. marts på Sort/Hvid i København.

Se også: Eks-statsministerens opsang: Helle er træt af hverdags-sexismen