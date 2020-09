Ekstra Bladet vil sløre mindreårige Side 9-piger

Tusindvis af kvinder har fået taget afklædte billeder til Ekstra Bladet. Nu vil avisen gennemgå billederne for at se, om der er mindreårige iblandt

Ekstra Bladet vil gennemgå flere tusinde billeder af afklædte Side 9-piger.

Det sker, efter at DR har udpeget flere 15-årige modeller.

- I det øjeblik, vi blev gjort opmærksom på problemstillingen, gik vi i gang med at gennemgå vores arkiv for at ‌identificere‌ ‌og‌ ‌sløre‌ ‌eventuelle‌ ‌modeller, der har været under 18 år på publiceringstidspunktet, siger chefredaktør Poul Madsen til Ekstra Bladet.

Side 9-pigen blev født 1. juli 1976, men allerede i 1963 vakte den første topløse pige i Ekstra Bladets spalter opsigt.

Kritik af Red Barnet

I dag bruger Ekstra Bladet kun modeller, der er over 18 år, men ifølge DR ligger der nøgenbilleder af piger ned til 15 år på Ekstra Bladets hjemmeside. Billederne stammer fra 1970'erne og 1980'erne.

Det får kritik af Red Barnet, fordi nøgenbilleder af mindreårige er populære på de mørkeste afkroge af nettet.

- Vi ser eksempler på, at der er fora, hvor de går op i det, de kalder 'vintage'-materiale. Der kan for eksempel ligge billeder fra Ekstra Bladet med deres nøgne piger. Og det bliver så blandet ind i alle mulige andre former for materiale, der handler om de meget mere grove seksuelle overgreb på børn, fortæller Kuno Sørensen, ekspert i overgrebsmateriale med børn hos Red Barnet, til DR.

Stjæler billeder

Ifølge Ekstra Bladets chefredaktør arbejder avisen løbende på at forhindre misbrug af Side 9-pige-billederne.

- Vi‌ ‌gør‌ ‌alt,‌ ‌hvad‌ ‌vi‌ ‌kan,‌ ‌for‌ ‌at‌ ‌forhindre‌ ‌misbrug‌ ‌af‌ ‌billederne,‌ ‌men‌ ‌at‌ ‌folk‌ ‌’stjæler’‌ ‌billeder‌ ‌fra‌ ‌nettet,‌ ‌er‌ ‌jo‌ ‌desværre‌ ‌ikke‌ ‌nyt.‌ ‌Det‌ ‌forholder‌ ‌vi‌ ‌og‌ ‌mange‌ ‌andre‌ ‌sig‌ ‌løbende‌ ‌til, siger Poul Madsen.

Tusindvis af billeder

Tusindvis af kvinder har i tidens løb fået taget afklædte billeder til Ekstra Bladet.

Forfatteren Lotte Tarp var en af de første, som viste sine fortrin frem - det skete i en billedserie fra Bellevue Strand. Mest kendt af pigerne fra 1970’erne og 1980’erne er Suzanne Bjerrehuus, der viste det hele for den legendariske fotograf Jørgen Sperling.

Et par gange har de nøgne kvinder været skiftet ud med mænd. Blandt andet stod nationalskjalden Kim Larsen i 1980’erne splitter Hans Jørgen på den velkendte side. Se billedet og læs historien her.

10.000 Side 9-piger