Ekstra Bladet vinder Cavlingprisen

Ekstra Bladets afdækning af de tre kvinder og 14 børn, der sad i de syriske fangelejre al-Hol og al-Roj, har vundet den mest prestigefyldte journalistpris herhjemme, Cavlingprisen.

Bag artikelserien står fire journalister: Nagieb Khaja, Jeppe Findalen, Thomas Foght og Magnus Mio.

I artikelserien ’Mettes uønskede børn’ afdækkede Ekstra Bladet, hvordan den socialdemokratiske regering i flere tilfælde skjulte og tilbageholdt centrale informationer for Folketinget om de danske børn, der befandt sig i de syriske fangelejre.

Journalisterne bag projektet undersøgte hen over foråret 2021 hvert et hjørne af regeringens kurs, og det resulterede i over 70 artikler om både beslutningsgrundlaget, forholdene i de syriske lejre og efterretningstjenesternes advarsler.

- Vi er alle sammen mega-stolte. Det er kæmpe forløsning efter at have brugt et halvt år på det her projekt, så er det en stor anerkendelse at blive honoreret for det, siger Thomas Foght, en af de fire prismodtagere, og fortsætter:

- Det er jo ikke, fordi vi gør det for at få en Cavlingpris. Vi gør det, fordi vi gerne vil afdække magthaverne og lave kritisk journalistik, men derfor er det stadig et stort skulderklap.

De fire journalister, Nagieb Khaja, Jeppe Findalen, Thomas Foght og Magnus Mio, får her at vide, at de har vundet Cavlingprisen 2021. Foto: Jan Sommer

Pressede regeringen

I marts 2021 kunne Ekstra Bladet blandt andet afsløre, hvordan flere ministerier – herunder Statsministeriet - var blevet advaret af Forsvarets Efterretningstjeneste om, at børnene i Syrien risikerede at blive udsmuglet af Islamisk Stat og hvervet til terror.

Det øgede presset på regeringen, som for at redde flere ministres tilværelse blev tvunget til at hente 14 børn og tre kvinder hjem til Danmark, selvom statsminister Mette Frederiksen havde svoret, at de intet havde at gøre i Danmark.

Familierne landede i Danmark oktober 2021, og udenrigsminister Jeppe Kofod måtte samtidig indkassere en ’næse’ for sin håndtering af sagen.

Pavestolt chefredaktør

- Jeg er en pavestolt chefredaktør, men det er ikke mig, æren tilfalder. Den tilfalder de fire superdygtige journalister, der har holdt ved, siger Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Henrik Qvortrup, efter prisoverrækkelsen.

- Denne anerkendelse er også en anerkendelse af magtkritisk journalistik, hvor vi hjælper nogle stakkels børn, men hvor vi jo også får sat fokus på 'børnenes statsminister', der havde det meste i munden. Det var i hvert fald meget selektivt, hvilke børn hun var statsminister for.

- Når de børn er tilbage i Danmark, så skyldes det ikke mindst, hvis ikke udelukkende, Ekstra Bladets journalistik, så jeg er superglad, afslutter chefredaktøren.

Opdateres ...