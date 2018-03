Ekstra Bladet vinder fornem foto-pris

Stine Tidsvilde fra Ekstra Bladet vinder prisen for Årets Nyhedsbillede ved prisuddeling, Årets Pressefoto.

Den tidligere praktikant på Ekstra Bladet vinder for et billedet, hun tog i 2017 i forbindelse med drabet på den 16-årige Servet Abdija, som blev skudt og dræbt på klos hold foran sin bopæl på Nørrebro.

Her fangede hun moren, som stod og græd. Hun fortalte efterfølgende om drabet i et interview med Ekstra Bladet.

- Jeg hørte godt nogle skud, men jeg var for træt til at rejse mig og se, hvad der skete. Så ringede min veninde og sagde, at der var en masse politi ude foran min opgang. Jeg gik ud på altanen og kiggede ned. Der var blod. Jeg kunne genkende ham på hans tøj. Det er min søn det der”, fortæller Nevrije Abdija og tager sig til hjertet.

Sådan lød teksten til Stine Tisvildes billede. Stine Tidsvilde glæder sig over sin nye pris.

- Han byggede op til at det var et billede af bandekonflikten, der ville vinde, så jeg blev rigtig spændt. Jeg synes, det er en meget vigtig historie, så jeg er glad for, at den får noget opmærksomhed.

Resten af dagen skal bruges på at fejre successen.

- Først skal vi drikke et lille glas bobler. Så skal jeg ud til Nørrebro, og aflevere de blomster jeg har fået til familien, som tak for at jeg måtte fortælle historien, siger vinderen af Årets Nyhedsbillede.

Et vigtigt billede

Juryen giver netop dette billede prisen, da det er et bevis på noget vigtigt.

- Dette vinderbillede er faktisk ikke et, man har lyst til at tage særlig ofte som fotograf. Det går tæt på, og hændelsen er tragisk.

Men det skal tages, fordi det er vigtigt.

Moderens sorg er universel, og fotografiet får os til at forstå konsekvensen af, at unge mennesker bliver skudt på gaden i Danmark – det går også ud over familierne.



- Selvom der indfinder sig en hverdagstilstand hos os, hvor vi ikke længere er chokerede, når det sker, så står alvoren helt klar her: Det, der overgår Abijas mor, kan ske for alle. Vi er ikke i Palæstina eller Syrien, men i København, og den store skræmmende og konfliktfulde verden er rykket ind i vores egen baggård. Billedet har en fin nyhedsæstetik, og teksten bidrager godt til, at man forstår situationens baggrund.

I kategorien stod Stine Tidsvilde over for Miriam Dalsgaard, nomineret med serien ”Kvinder i sørgedemonstration ved Mjølnerparken”, og Mads Claus Rasmussen, med billedet ”UC3 Nautilus”

Den 16-årige Servet Abdija blev dræbt den 16. oktober 2017 klokken 21.

Flere praktikanter på podiet

Udover den tidligere praktikant, Stine Tidsvilde, så har nuværende fotopraktikant på Ekstra Bladet Olivia Loftlund også vundet en pris.

Historien 'A+C' har vundet Årets Korte Indslag tv/web 2017. Indslaget er lavet sammen med Laura Bisgaard Krogh og Marie Bentzon.