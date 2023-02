Ekstra Bladets etiske overvejelser

Ekstra Bladet omtaler mandag en sag fra Hjortholm Kostskole, hvor to unge kvinder sidste år tog deres eget liv indenfor få dage. Her er avisens overvejelser om at beskrive sagen.

Ekstra Bladet bringer i dag - 13. februar 2023 - og i den kommende tid en række artikler om to 15-årige piger, der med få dages mellemrum begik selvmord, mens de var anbragt på opholdsstedet Hjortholm Kostskole.

Normalt afstår Ekstra Bladet fra at omtale selvmord og selvmordsforsøg, fordi der kan være tale om komplekse tragedier, og fordi der ved en journalistisk dækning af selvmord er risiko for at skabe en såkaldt ’smitte-effekt’.

Dog kan sager ifølge de presseetiske regler omtales, hvis der er en ’klar almen interesse’.

Ekstra Bladet har i den konkrete sag fra Hjortholm Kostskole vurderet, at flere forhold taler for, at sagen har samfundsmæssig relevans, og efter tilladelse fra de pårørende og med afsæt i rådgivning fra fagfolk med dyb indsigt i emnet har vi besluttet at dække sagen.

Det skyldes blandt andet, at sagen ikke kun handler om de to pigers selvmord.

Annonce:

Ekstra Bladets journalistiske afdækning viser således, at der i både anbringelsen af pigerne og i den efterfølgende håndtering af deres selvmord er forhold, som har klar offentlig interesse, og hvor man med rette kan rejse en principiel debat om indretningen af det anbringende system, vi har i Danmark.

I dialog med fagfolk

Ekstra Bladet har undervejs i researchfasen været i dialog med flere fagfolk inden for selvmordforskning, som deler Ekstra Bladets vurdering af, at sagen fra Hjortholm Kostskole har almen interesse.

'De sociale døgntilbud til børn, unge og voksne med sociale, psykiske eller andre udfordringer er et rent gedemarked med alt for dårlig kvalitet og økonomiske chanceryttere. Derfor er det nødvendigt at være på vagt over for, hvad der sker på området, og det kan mediernes undersøgende journalister,' siger Knud Aarup, der er tidligere direktør i Socialstyrelsen og fhv. formand i Bedre Psykiatri.

Annonce:

'Det er vigtigt, at det bliver italesat, og det kan sagtens gøres på en redelig og anstændig måde, uden at det omtaler de konkrete hændelser. Jeg synes også, det er vigtigt, at det bliver omtalt, hvad det er for nogle udfordringer, nogle af de her socialpædagogiske opholdssteder, de sidder med. Og at der ikke er ret meget fokus på, hvordan vi gør deres forhold bedre,' siger Kim Juul Larsen, der er psykolog fra Dansk Center for Selvmordsforebyggelse og har 25 års erfaring med emnet.

Følger flere anbefalinger

Ekstra Bladet vil i dækningen følge en række af de anbefalinger, som både WHO og Center for Selvmordsforskning har udarbejdet til medier, der beskriver selvmordssager, og derfor vil Ekstra Bladet i sagen fra Hjortholm Kostskole blandt andet ikke komme nærmere ind på metoden, hvordan pigerne tog deres eget liv, hvor det helt præcist skete, eller hvilke konkrete tanker og planer, pigerne havde forinden.

Som det fremgår af artiklerne, har Ekstra Bladet været i løbende og tæt dialog med de to pigers forældre. Disse har givet fuldmagt til, at Ekstra Bladets journalister kunne få aktindsigt i pigernes sagsmapper hos de respektive kommuner.

- Jeg håber, at vi ved at fortælle vores historie kan være med til at sikre, at ingen andre familier skal opleve det samme, siger Najib, der mistede sin datter Zoubida, om sin motivation for at fortælle om sagen.

Annonce:

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til Ekstra Bladets etiske overvejelser i den konkrete sag, kan man rette henvendelse til redaktionschef Thomas Foght på mail tf@eb.dk