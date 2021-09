Ekstra mange myg indendørs

I den her tid er myggene lige så glade for dit varme soveværelse, som du selv er

Du kender det måske. Man ligger i mørket og hører lyden. Den stille summen, som er gennemtrængende, når man først har lagt mærke til den.

En myg har bevæget sig ind i soveværelset, og man kan vide sig sikker på at blive det næste offer for dens blodsugende bid.

Og netop i denne tid på året er der særligt mange myg indendørs.

Ekstra Bladet har spurgt insektforsker Thomas Pape fra Statens Naturhistoriske museum i København, hvorfor de forhadte små væsner så gerne vil med indenfor netop nu - og hvad kan man gøre for at undgå det?

Tiltrukket af varmen

Mens du selv planlægger at bruge den kommende tid mere indendørs, så tænker insekterne på samme måde og tror, at dit hjem kan være paradis for dem.

- På den her tid på året, hvor aftenerne og nætterne bliver køligere, søger myggen - og andre insekter - ind mod varmen, og det er den simple forklaring på, hvorfor vi ser ekstra mange myg indenfor nu, siger Thomas Pape.

- Myg er aktive omkring fire-fem uger hen over sommeren, og det er ikke fordi, at de er særligt aggressive om sensommeren eller starten af efteråret.

Nogle arter af myg søger ly i kældre, sommerhuse eller på lofter. Her vil de gå i dvale, indtil foråret kommer. Forstyrres myggen i sin dvale - hvis vi for eksempel skruer ekstra op for temperaturen - vil den søge efter blod.

- Andre myg, som ikke overvintrer, er blot sent aktive, og de bliver også tiltrukket af varmen og flyver derfor også indendørs, forklarer Thomas Pape.

- Alle myggearter befinder sig bedst varme og fugtige steder. Derfor er et varmt badeværelse og under dynen gode steder for myg.

Undersøgelser har vidst at, myg foretrækker mennesker med blodtype 0. I sådan en grad at personer med blodtype 0 er dobbelt så modtagelige for myggestik sammenlignet med mennesker med blodtype A. Foto: Colourbox

Luk vinduer og døre

Der findes omkring 30 forskellige, stikkende myggearter i Danmark. Og ud af de utallige myg er det kun hunmyggen, som stikker.

Men de kan også være aggressive nok.

Hunmyggen er nemlig afhængig af blod for at producere æg.

- Myggen bruger sin lugtesans til at finde sit bytte. Der findes flere former for myggebalsam, som man kan smøre sig ind i, så myggen ikke bryder sig om at komme i nærheden, forklarer Thomas Pape.

- Udover det kan man lade sine vinduer og døre være lukkede, så myggene ikke kan komme ind. Her kan man også bruge myggenet.

- Man kan også sove med lange ærmer og bukser på om natten, så man kan undgå at blive stukket, siger Thomas Pape, der understreger, at vi nok også til en vis grad blot bliver nødt til at acceptere, at vi bor i et land, hvor der findes myg.