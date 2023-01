Ekstra tilskud på vej til børnefamilier

I september måned sidste år blev et politisk flertal enige om at hæve børnechecken i januar 2023, som en del af en inflationspakke.

Det vil landets børnefamilier kunne mærke, når børne- og ungeydelsen dumper ind 20. januar.

Helt konkret er der tale om en engangsforhøjelse på 660 kroner per barn under 15 år, som næsten 1,2 millioner kan se frem til ifølge ATP, der står for udbetalingen.

Man skal være opmærksom på, at langt de fleste kun vil få halvdelen af beløbet sat ind på kontoen, da børnepengene - som udgangspunkt - bliver udbetalt til begge forældre.

Hvis dit barn er over 15 år, er det ikke, fordi du bliver 'snydt' for den ekstra hjælp. Den vil blot blive udbetalt over tre måneder, da forældre til børn over 15 år får udbetalt børnepenge hver måned.

De rigeste får mindre

Selvom langt de fleste kan se frem til en håndsrækning, gælder det ikke alle.

For hvis man tjener over 852.600 kroner, vil tilskuddet blive lavere.

- Der er mange børnefamilier, der er presset, men der er også en del, hvor 660 kroner betyder mindre, og så går pengene i højere grad til lidt ekstra sjov frem for fornødenheder, siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank, til Politiken.

Inflationspakke

Tilbage i september var det ikke kun børnechecken, der blev præsenteret i inflationspakken.

Det blev også besluttet af elafgiften skulle sænkes.

Mere konkret falder afgiften fra 69,7 øre per kilowatt-time til 0,8 øre per kilowatt-time i den første halvdel af 2023. Sænkelsen af elafgiften kommer til at koste statskassen 3,5 milliarder kroner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

