Ekstraregning på 150.000 kr. - vil have 'krigstillæg'

Efter Ruslands invasion af Ukraine er priserne på brændstof stukket helt af. Det mærker en vognmand i Hasselager.

Med priser på op mod de 17 kroner i dag foreslår vognmand Jørgen Buhl et nyt begreb - nemlig 'krigstillæg'.

- Det er frygteligt, hvis der skal stå 'krigstillæg' på vores regninger. Det havde jeg ikke drømt om at skulle opleve. Men vi er nødt til at tage højde for prisstigningerne og få dækket det ind, siger Jørgen Buhl, der er for Østjyllands Vognmandsforening.

Han har for første gang i sin over 35 år lange karriere set prisstigninger på over én krone på en dag.

- Vi kan ikke blive ved med at sige 'det går nok'. Vi er nødt til at fakturere det videre til vores kunder, og de skal så fakturere det videre. Og til sidst er det ude hos forbrugeren, og så bliver alting dyrere, siger Jørgen Buhl.

Et hurtigt regnestykke for hans 50.000 liter diesel om måneden viser, at det med tre kroners stigning literen kommer til at koste vognmanden 150.000 kroner mere om måneden.

Dermed ender det med at koste penge at gå på arbejde, fortæller han.

Begyndte for måneder siden

Det er især i de seneste dage, prisstigningerne rigtig kan mærkes, men faktisk begyndte det for flere måneder siden.

Prisen for en liter blyfri 95 er steget løbende siden nytår, ligesom også prisen på diesel er steget markant. For første gang siden 2006 har prisen på diesel overhalet prisen på benzin.

Vognmand Jørgen Buhl må finde en udvej, for at enderne hænger sammen på de kontrakter, han har med sine kunder.

Han forestiller sig, at staten kan nedsætte afgifterne på diesel, eller at han kan lægge et gebyr på sine regninger til kunderne - det såkaldte 'krigstillæg'.

Jørgen Buhl er ikke den eneste, som foreslår, at afgifterne på diesel og benzin fjernes. Den 28. februar kom der et borgerforslag med følgende ordlyd:

'Alle afgifter på benzin og diesel bør fjernes så den almindelige dansker kan få en hverdag til at køre med alle de kommende prisstigninger.'

Manden bag borgerforslaget er lastbilchauffør Morten Overgaard Kjeldsen fra Aarhus. Der er allerede 43.000 danskere, der har støttet det.

- Med de benzinpriser, vi ser i dag, koster det 600 kroner ekstra om måneden at køre i vores bil.

Vi skal op i 20-22 kroner pr. liter

Er det penge, du ikke har?

- Jeg kan godt finde pengene, som det er nu, men vi skal op i 20-22 kroner pr. liter, så begynder det da at blive sværere.

- Så begynder man at tænke, om man skal af med bilen. Men hvordan kommer man så på arbejde?

Tidligere lød et gængs råd, at det var muligt at få billigere benzin om søndagen eller om morgenen. Men sådan er det ikke længere.

- I gamle dage var det sådan, at prisen var langt mere dynamisk i løbet af dagen. Men det er ikke tilfældet længere, siger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos FDM.

Hans bedste råd til bekymrede bilister ved tankstationen er, at de skal begynde at overveje, om de overhovedet har brug for at køre, eller om de kunne klare turen med cyklen.

Han har dog nogle andre råd, der kan hjælpe til at spare lidt på udgifterne til brændstof.

- De ubemandede tankstationer er som regel 10 øre billigere.- Undgå at tanke på motorvejen, hvor prisen som regel er højere.- Tank, når prisen er billig, og ikke når tanken er tom.

Han tilføjer, at bilister ikke skal forvente faldende priser i den kommende tid.