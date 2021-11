Ekstrem gruppe missionerede for børn og unge

Slettet billedemateriale viser medlemmer af gruppen Team Dawah, som nu knyttes til en række terrorsager, missionere for børn og unge. Ekstra Bladet er i besiddelse af billederne.

Omkring ti unge drenge sidder på tilskuerpladserne til en street-fodboldbane. Foran dem står tre på daværende tidspunkt medlemmer af gruppen Team Dawah. En gruppe, som flere kilder overfor Ekstra Bladet har beskrevet, sympatiserer med ekstremistiske ideologier. Den ene af mændene er nu tiltalt i en terrorsag.

Flere af de unge drenge sidder med flyers i hænderne. Samme brochurer, som flere billeder viser Team Dawah medlemmer dele ud på gaden, når de missionerer i deres t-shirts. Ved street-fodboldbanen har mændene ikke gruppens t-shirts på, men brochurerne vidner om, at de er i gang med at missionerer for deres sag.

Scenen her er fra et af adskillige billeder, der viser medlemmer af gruppen Team Dawah missionere for børn og unge. Flere af disse billeder er efterfølgende blevet slettet fra internettet.

Den 23-årige ses iført hvidt til højre i billedet sammen med medlemmer af Team Dawah. De missionerer og deler flyers ud til unge. Foto: Slettet billedemateriale fra Team Dawahs Facebook

Missionerende medlem tiltalt for terror

En af de mænd, der ses missionere for børn og unge med andre medlemmer af Team Dawah, er en 23-årig mand, der nu er tiltalt for at ville begå terror og anskaffe sig materiale til at producere en bombe. Samme mand ses på andre billeder missionere for Team Dawah iført en t-shirt med gruppens logo på maven. Her deler han også flyers ud.

Et andet billede viser samme mænd tale med endnu yngre børn omkring Blågårds Plads. Også her ses de med flyers i hænderne.

Den 23-årige blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger smidt ud af Team Dawah i 2018. Sagen han er tiltalt i forventes at starte 4 november. Det vides derfor endnu ikke, hvordan den 23-årige tiltalte mand forholder sig til sagen. Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte ham for at få en kommentar uden held.

Den 23-årige ses til højre på billedet. Han missionerer sammen med medlemmer fra Team Dawah for børn. Foto: Slettet billedemateriale fra Team Dawahs Facebook

Flyers: 'Vend ikke ryggen til Allah'

Ekstra Bladet er i besiddelse af fotos af nogle af de flyers, som Team Dawah medlemmerne delte ud i 2018. 'Hvor tilhører jeg?' og 'Hvad vil jeg med mit liv?', står der i overskrifter på brochurerne, der appelerer til at vende sig mod religionen i søgen efter svar.

På bagsiden af samme flyer står der blandt andet, 'afhold dig fra det negative miljø og hold fast i det miljø Allah kalder dig til'. Det står under overskriften 'Vend ikke ryggen til Allah', og under det er flere koranvers citeret.

Brochurerne er markeret med Team Dawahs sorte logo på forsiden.

Denne flyer er blevet delt ud af Team Dawah i 2018

Her ses bagsiden af Team Dawahs flyer fra 2018

Kendt metode

Brugen af 'street dawah', hvor man går på gaden og missionerer for Islam, var også en flittigt anvendt metode fra den omdiskuterede britiske prædikant Anjem Choudary.

Anjem Choudary stiftede gruppen Al-Muhajiroun, der er forbundet til en række terrorsager og -sigtelser og han har selv for nyligt afsonet en dom for at opildne til støtte af Islamisk Stat.

Flere kilder beskriver, at Anjem Choudary har været en inspirationskilde for det danske ekstremistiske miljø, og at tidligere grupperinger som 'Kaldet til Islam' og 'Millatu Ibrahim' flere gange inviterede ham til Danmark og modtog undervisning fra ham.

En højtstående PET-medarbejder beskrev under et retsmøde, at Team Dawah har et vist sammenfald med 'Kaldet til Islam' og 'Millatu Ibrahim.'

- Blandt personer, der var involveret i Team Dawah, var personer, der var involveret i 'Kaldet til Islam' og 'Millatu Ibrahim', lød det fra PET-lederen i retssagen mandag 11. oktober.

Ekstra Bladet har interviewet Anjem Choudary til podcasten 'Homegrown'. Du kan høre hele interviewet i afsnit fire af podcast-serien.

