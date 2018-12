Ekstrem hedebølge: Her bliver det 49 grader

En historisk hedebølge har ramt Australien, som for tiden oplever ekstreme varmegrader i dagtimerne - især i den vestlige del af landet.

Torsdag ramte termometret 43,4 grader klokken 8.40 ved Marble Bar, men det er intet imod de temperaturer, som venter i de kommende dage.

Det skriver flere australske og internationale medier. Herunder The Guardian.

Tilmed har sundhedsmyndighederne i New South Wales udstedt en generel advarsel, fordi ozonniveauet er stigende på grund af forholdene. Netop ozonen menes at irritere lunger og kan være ekstra irriterende for folk med astma.

Der er normalt varmt i Australien ved juletid, men i år har det været ekstra hedt. Foto: AP

Der er også advarsler om stor brandfare i store dele af både det sydlige og vestlige Australien samt i Victoria.

Artiklen fortsætter under tweetet fra Victoria, hvor lokale børn onsdag kølede sig ned med hjælp fra det lokale brandvæsen ...

Christmas holidays, Australian style.



(Via Woodend CFA on Facebook.) pic.twitter.com/XX9kaAhUYo — Ryan Sheales (@RyanSheales) December 27, 2018

Der er umiddelbart ikke udsigt til, at hedebølgen stopper lige med det samme.

Normalt er januar ellers den varmeste måned i Australien, men noget tyder på, at december kommer godt med i år.

Tirsdag var Bondi Beach i Sydney som et fluepapir. Foto: AP

Ved Marble Bar forventes temperaturerne stige yderligere til 49 grader i løbet af torsdagen. Knap to grader under varmerekorden i landet, der blev målt i 1960.

Den ekstreme varme strækker sig over det vestlige og sydlige Australien, Victoria, New South Wales og dele af det centrale Queensland. Mod syd er temperaturerne 10 til 14 grader højere end gennemsnittet for måneden.